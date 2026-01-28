RBC'den altın için 7.100 dolar tahmini

CANLI BORSA
RBC Capital Markets (RBC), altın piyasasında yeni bir ralli potansiyeli olduğunu açıkladı. Banka, altının 5.000 dolar seviyesini aşmasının ardından fiyatların 7.100 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

RBC Capital Markets'in iyimser tahminine göre, altının 4. çeyreğin sonlarına doğru ons başına 5.200 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak belirsizlikler ve doların genel zayıflığı, bu sürecin önemli ölçüde hızlanmasına yol açtı.

Bankaya göre, altındaki yükseliş hızı RBC'nin önceki beklentilerini aştı. Makroekonomik ortamın altın için büyük ölçüde olumlu olmaya devam ettiğini belirten banka, ticaret gerilimleri, siyasi ve jeopolitik istikrarsızlık ile Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin başlıca fiyatlandırma katalizörleri olduğunu vurguladı.

RBC, merkez bankaları ve yatırımcılardan gelen talepte bir düşüş gözlemlenmediğini, bunun yanında ETP varlıklarının fiyatla birlikte yükseldiğini ifade etti.

Bankanın notunda, "Tarihsel yükselişleri gösterge olarak alırsak, mevcut yükseliş (yaklaşık 844 gün) istisnai değil. Tarihsel ortalamalar, bu yükselişin bu yılın Eylül veya Aralık aylarına kadar sürebileceğini gösteriyor" denildi.

RBC'ye göre, 2026 yılında 2025'te görülen yüzde 65'lik artışlar tekrar ederse, mevcut trend devam ettiği takdirde altının yıl sonuna kadar ons başına 7.100 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. Banka ayrıca, "Temel unsurlar büyük ölçüde aynı ve yatırımcılardan veya merkez bankaları gibi resmi sektörden birikim açısından hâlâ bir tükenme hissi almıyoruz" ifadelerini kullandı.

Banka, diğer varlık sınıflarında sınırlamalar bulunmasına rağmen, altının benzersiz doğası sayesinde mevcut değerlemelerin henüz bir tavan noktasına ulaşmadığını belirtiyor. ETP varlıkları ile fiyat arasındaki korelasyonun yeniden kurulmasıyla birlikte, RBC kendi yükseliş senaryolarında bile altın için önemli yukarı yönlü riskler görüyor.

