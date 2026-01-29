S&P 500 tarihi zirvede: 7 bin puan aşıldı

Teknoloji şirketlerinden gelen olumlu finansal sonuçlar ve ileriye dönük güçlü beklentiler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde ABD borsalarına alım getirdi. Microsoft ve Meta gibi dev şirketlerin değerlendirmeleri piyasadaki iyimser havayı destekledi.

Bu gelişmelerle birlikte S&P 500 Endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak tarihinde ilk kez 7 bin puan seviyesini geride bıraktı. Endekste öne çıkan hisselerden biri, beklentilerin üzerinde satış tahminleri açıklayan Starbucks oldu.

Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0,7 yükselirken, Dow Jones Endeksi günü yatay bir görünümle tamamladı.

Miller Tabak + Co Baş Piyasa Stratejisti Matt Maley, S&P 500'ün rekor kırmasına rağmen yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğunu belirtti. Maley, Fed'in faiz kararı ve hafta boyunca açıklanacak büyük teknoloji şirketi bilançoları nedeniyle piyasadaki sakinliğin şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.

Vital Knowledge CEO'su Adam Crisafulli ise yayımladığı değerlendirmede piyasanın tamamen teknoloji odaklı hareket ettiğine dikkat çekti. Crisafulli, ASML Holding, F5 Inc., SK Hynix, Seagate Technology Holdings ve Texas Instruments'tan gelen güçlü sonuçlar ile beklentilerin sektördeki yükselişi desteklediğini vurguladı.