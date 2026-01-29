Fed faizi sabit tuttu: Goldman Sachs’tan yılın ilerisi için indirim sinyali

Goldman Sachs Asset Management, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında bir süre daha temkinli bir bekleme sürecini tercih edebileceğini, ancak yılın ikinci yarısına doğru faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelmesinin mümkün olduğunu öngördü.

Kurumun sabit getirili menkul kıymetler ve likidite çözümlerinden sorumlu küresel eş başkanı Kay Haigh, ekonomik büyümenin dirençli seyrini sürdürmesi ve iş gücü piyasasındaki dengeli görünümün, Fed'in şu aşamada ilave bir "koruyucu" adım atma ihtiyacını ortadan kaldırdığını dile getirdi.

UZUN SOLUKLU DURAKLAMA İHTİMALİ

Haigh, para politikasında daha uzun bir duraklama döneminin gündeme gelebileceğini belirterek, mevcut koşullar altında kısa vadede yeni bir faiz değişikliği beklemediklerini söyledi.

Enflasyonun ılımlı eğilimini koruması halinde, yılın ilerleyen dönemlerinde para politikasında yeniden gevşeme yönünde adımlar atılabileceğine dikkat çeken Haigh, söz konusu indirimlerin politika çerçevesinde bir "normalleşme" sürecinin parçası olacağını ifade etti.

İKİ İLAVE İNDİRİM OLASILIĞI

Goldman Sachs Asset Management değerlendirmesinde, politika faizinin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin medyan tahminlerine göre nötr olarak kabul edilen seviyelere gerileyebilmesi için iki ek faiz indiriminin gündeme gelebileceği vurgulandı.

Fed, ocak ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit bırakmıştı.