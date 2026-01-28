Deutsche Bank'a polis baskını! Bankanın hisselerinde düşüş yaşandı

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank, Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında odağa yerleşti. Banka, çarşamba günü yaptığı duyuruda, güvenlik güçlerinin Frankfurt ve Berlin'de bulunan ofislerinde arama yaptığını teyit etti. Yetkililer, incelemenin şüpheli para transferleri ile yabancı firmalarla kurulan ticari ilişkiler üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

30 DENETÇİ EVRAKLARI MERCEK ALTINA ALDI

Der Spiegel'in aktardığına göre, yaklaşık 30 müfettiş sivil olarak Frankfurt am Main'deki genel merkeze girerek belge ve kayıtları inceledi. Frankfurt Savcılığı, aramaların kimlikleri henüz paylaşılmayan bazı yönetici ve çalışanları kapsadığını bildirdi.

Deutsche Bank, savcılık makamlarıyla tam iş birliği içinde olduğunu belirtirken, süren soruşturma nedeniyle detaylı açıklama yapmayacağını duyurdu. Savcılık kaynakları ise bankanın bazı yabancı şirketlerle yürüttüğü iş ilişkilerinin "kara para aklama amacıyla kullanılmış olabileceği" yönündeki şüphelerin araştırıldığını aktardı.

HİSSELERDE YÜZDE 2'Yİ AŞAN DÜŞÜŞ

Soruşturma haberinin yayılması piyasalarda endişeye yol açtı. Gelişmelerin kamuoyuna yansımasının ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Uzmanlar, soruşturmanın gidişatının bankanın itibarı ve mali görünümü açısından yakından takip edileceğini vurguluyor.