Altının kilogram fiyatı 7 milyon 570 bin liraya çıktı

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 560 bin lira, en yüksek 7 milyon 620 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,6 artışla 7 milyon 570 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 571 milyon 277 bin 45,71 lira, işlem miktarı ise 1537,67 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 398 milyon 509 bin 920,45 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: