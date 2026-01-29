CANLI BORSA
İsviçre'nin ihracatı rekor kırdı

İsviçre’nin dış ticareti 2025 yılında hem ihracat hem de ithalatta artış kaydetti. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 1,4 yükselerek 287,0 milyar İsviçre frangına ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

Son iki yılda gerileyen ithalat ise yüzde 4,5 artışla 232,7 milyar franga çıktı ve tarihteki en yüksek ikinci seviyesini gördü. Bu gelişmelerle birlikte İsviçre'nin dış ticaret fazlası 54,3 milyar frank oldu.

İhracattaki artış, 10 ürün grubunun beşinden geldi. En büyük katkıyı 3,3 milyar franklık artışla kimya ve ilaç ürünleri sağladı. Bu grupta özellikle antiserum ve aşı alt kalemi 5,5 milyar frank artış gösterdi. Kimya ve ilaç ihracatı toplamda 152 milyar franka ulaşarak toplam ihracatın yüzde 53'ünü oluşturdu. Araç ihracatı 850 milyon frank, mücevher ihracatı ise 720 milyon frank arttı. Buna karşılık makine, elektronik ve ekipman ihracatı yüzde 0,6, saat ihracatı ise yüzde 1,7 geriledi.

Bölgesel bazda ihracat Kuzey Amerika'ya yüzde 3,8, Avrupa'ya yüzde 1,8 arttı. Almanya, Avusturya, İtalya ve İrlanda'ya ihracat toplamda 3,6 milyar frank yükselirken, İspanya'ya satışlar 975 milyon frank azaldı. Asya'ya ihracat ise yüzde 1,9 düşerken, Çin, Japonya ve Hong Kong'a yapılan toplam ihracat 1,7 milyar frank geriledi. Buna karşın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat 415 milyon, Suudi Arabistan'a ihracat 122 milyon frank arttı.

