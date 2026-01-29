CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 yükselişle 13.502,29 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2026 10:05

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,85 puan ve yüzde 0,71 artışla 13.502,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrası karışık bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
ECB: Zayıf dolar ABD ekonomisine güvenin azaldığının göstergesi ECB: Zayıf dolar ABD ekonomisine güvenin azaldığının göstergesi 28 Ocak 2026 13:49
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 28 Ocak 2026 12:05
Borsa İstanbul’da yeni rekor! 13 bin 400 puana dayandı! Borsa İstanbul'da yeni rekor! 13 bin 400 puana dayandı! 28 Ocak 2026 11:54
BM’den uyarı: Küresel ekonomide düşük büyüme riski bulunuyor BM'den uyarı: Küresel ekonomide düşük büyüme riski bulunuyor 28 Ocak 2026 11:09
ABD’nin faiz ödemeleri savunma harcamalarını aştı ABD'nin faiz ödemeleri savunma harcamalarını aştı 28 Ocak 2026 11:10
ABD’de konut fiyat artışı kasım ayında sabit kaldı ABD'de konut fiyat artışı kasım ayında sabit kaldı 28 Ocak 2026 10:34
RBC’den altın için 7.100 dolar tahmini RBC'den altın için 7.100 dolar tahmini 28 Ocak 2026 10:20
BofA: Dolar/yen paritesinde 150–158 bandı öne çıkıyor BofA: Dolar/yen paritesinde 150–158 bandı öne çıkıyor 28 Ocak 2026 10:14
Altındaki rekor yükseliş Tether’i uçurdu: Milyarlarca dolarlık değer artışı! Altındaki rekor yükseliş Tether’i uçurdu: Milyarlarca dolarlık değer artışı! 28 Ocak 2026 10:10
Çin’den Nvidia’ya onay: H200 yapay zeka çiplerinin ithalatına izin çıktı Çin’den Nvidia’ya onay: H200 yapay zeka çiplerinin ithalatına izin çıktı 28 Ocak 2026 09:53
Standard Chartered: Kıymetli metaller bakıra destek veriyor Standard Chartered: Kıymetli metaller bakıra destek veriyor 28 Ocak 2026 09:50
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 28 Ocak 2026 09:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.407,4400 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13407,44 Yüksek 13407,44
Açılış
43,4307 Değişim 0,0301 Son veri saati:
Düşük 43,3955 Yüksek 43,4256
Açılış
52,2059 Değişim 0,3394 Son veri saati:
Düşük 51,8616 Yüksek 52,201
Açılış
7.779,4910 Değişim 120,117 Son veri saati:
Düşük 7691,073 Yüksek 7811,19
Açılış
166,6784 Değişim 7,4137 Son veri saati:
Düşük 160,8021 Yüksek 168,2158
Açılış
BİST En Aktif Hisseler