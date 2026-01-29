Norveç Varlık Fonu, ABD tahvillerindeki ağırlığını artırdı

CANLI BORSA
Norveç Varlık Fonu, 2025 yılının ikinci yarısında ABD Hazine tahvillerine yaptığı yatırımları artırarak bu varlıkların portföy içindeki payını yükseltti.

Norveç'in 2,2 trilyon dolarlık egemen varlık fonunun portföyünde yer alan ABD Hazine tahvillerinin değeri, 2025'in ikinci yarısında yükselerek uzun vadeli artış eğilimini devam ettirdi.

Dünyanın en büyük egemen varlık fonunu yöneten Norges Bank Yatırım Yönetimi, 31 Aralık itibarıyla fonda tutulan ABD Hazine tahvillerinin toplam değerinin 199 milyar dolara ulaştığını ve bunun fonun toplam yatırımlarının yüzde 9,4'üne karşılık geldiğini açıkladı.

Fonun portföyünde 30 Haziran tarihi itibarıyla 181 milyar dolarlık ABD tahvili bulunuyordu.

Öte yandan, küresel ölçekte en büyük yatırımcılardan biri olan Norveç Varlık Fonu, ABD'deki yatırımlarının payını da artırdı. Verilere göre, 2025 yılının sonunda fon varlıklarının yüzde 52,9'u hisse senedi, tahvil ve gayrimenkul yatırımları aracılığıyla ABD'de konumlanırken, bu oran altı ay önce yüzde 52,4 seviyesindeydi.

