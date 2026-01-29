Deutsche Bank'tan son 18 yılın en yüksek kârı!

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank, 2025 yılında son 18 yılın en güçlü finansal performansını sergileyerek rekor düzeyde yıllık kâr açıkladı. Özellikle dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşen sonuçlar, bankanın 2007'den bu yana en iyi yıllık bilançosuna ulaşmasında belirleyici oldu.

Banka, 2025 yılı için hissedarlara atfedilebilir net kârını 6,12 milyar euro olarak duyurdu. Bu rakam, bir önceki yıl elde edilen 2,7 milyar euroya kıyasla büyük bir artışa işaret ederken, yaklaşık 6 milyar euro seviyesindeki piyasa beklentilerinin de bir miktar üzerine çıktı. Kârdaki yükselişte, küresel yatırım bankacılığı faaliyetlerinin güçlü seyri önemli rol oynadı.

Ortaya çıkan tablo, Deutsche Bank açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Banka, 2007'den bu yana en yüksek kâr seviyesine ulaşmanın yanı sıra, art arda altıncı yılını da kârlı tamamlamış oldu. Geçmiş yıllarda yaşanan büyük zararlar ve düzenleyici otoritelerin bankanın mali yapısına dair duyduğu endişiler göz önüne alındığında, bu performans dikkat çekici bir toparlanmayı ortaya koyuyor.

2025 yılı, aynı zamanda Deutsche Bank'ın üç yıllık finansal dönüşüm planının sona erdiği dönem oldu. Banka, bu süreçte yüzde 10'un üzerinde hedeflediği özkaynak kârlılığı oranına ulaştığını açıkladı. Yeni dönemde ise 2028 yılı için yüzde 13 seviyesinde bir hedef belirlenmiş durumda. Ancak bazı analistler, mevcut ekonomik ve sektörel koşullar altında bu hedefin yakalanmasının zor olabileceğine dikkat çekiyor.

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Bu performans, stratejimizin bir sonraki aşamasına geçmek için mümkün olan en sağlam zemini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Banka ayrıca, güçlü mali yapısını hissedarlarla paylaşma amacıyla yeni bir hisse geri alım programı başlatacağını da duyurdu.