CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Deutsche Bank'tan son 18 yılın en yüksek kârı!

Deutsche Bank'tan son 18 yılın en yüksek kârı!

Deutsche Bank, yatırım bankacılığı performansının güçlü desteğiyle 2025 yılında net kârını 6,12 milyar Euro’ya çıkararak 2007 yılından bu yana en yüksek yıllık sonucuna ulaştı.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2026 10:45

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank, 2025 yılında son 18 yılın en güçlü finansal performansını sergileyerek rekor düzeyde yıllık kâr açıkladı. Özellikle dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşen sonuçlar, bankanın 2007'den bu yana en iyi yıllık bilançosuna ulaşmasında belirleyici oldu.

Banka, 2025 yılı için hissedarlara atfedilebilir net kârını 6,12 milyar euro olarak duyurdu. Bu rakam, bir önceki yıl elde edilen 2,7 milyar euroya kıyasla büyük bir artışa işaret ederken, yaklaşık 6 milyar euro seviyesindeki piyasa beklentilerinin de bir miktar üzerine çıktı. Kârdaki yükselişte, küresel yatırım bankacılığı faaliyetlerinin güçlü seyri önemli rol oynadı.

Ortaya çıkan tablo, Deutsche Bank açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Banka, 2007'den bu yana en yüksek kâr seviyesine ulaşmanın yanı sıra, art arda altıncı yılını da kârlı tamamlamış oldu. Geçmiş yıllarda yaşanan büyük zararlar ve düzenleyici otoritelerin bankanın mali yapısına dair duyduğu endişiler göz önüne alındığında, bu performans dikkat çekici bir toparlanmayı ortaya koyuyor.

2025 yılı, aynı zamanda Deutsche Bank'ın üç yıllık finansal dönüşüm planının sona erdiği dönem oldu. Banka, bu süreçte yüzde 10'un üzerinde hedeflediği özkaynak kârlılığı oranına ulaştığını açıkladı. Yeni dönemde ise 2028 yılı için yüzde 13 seviyesinde bir hedef belirlenmiş durumda. Ancak bazı analistler, mevcut ekonomik ve sektörel koşullar altında bu hedefin yakalanmasının zor olabileceğine dikkat çekiyor.

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Bu performans, stratejimizin bir sonraki aşamasına geçmek için mümkün olan en sağlam zemini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Banka ayrıca, güçlü mali yapısını hissedarlarla paylaşma amacıyla yeni bir hisse geri alım programı başlatacağını da duyurdu.

İlginizi Çekebilir
ABD’de mortgage faizleri yükseldi ABD’de mortgage faizleri yükseldi 28 Ocak 2026 15:07
ASML’den 1700 kişiyi işten çıkarma kararı ASML’den 1700 kişiyi işten çıkarma kararı 28 Ocak 2026 14:52
Almanya’da tüketici güven endeksi yükseldi Almanya'da tüketici güven endeksi yükseldi 28 Ocak 2026 14:47
ABD etkisiyle Avrupa’da doğal gaz fiyatları 40 Euro’nun altına geriledi ABD etkisiyle Avrupa’da doğal gaz fiyatları 40 Euro’nun altına geriledi 28 Ocak 2026 14:23
Dev şirkette işten çıkarma dalgası! Amazon çalışanlarına 90 günlük süre verdi Dev şirkette işten çıkarma dalgası! Amazon çalışanlarına 90 günlük süre verdi 28 Ocak 2026 14:18
ECB: Zayıf dolar ABD ekonomisine güvenin azaldığının göstergesi ECB: Zayıf dolar ABD ekonomisine güvenin azaldığının göstergesi 28 Ocak 2026 13:49
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 28 Ocak 2026 12:05
Borsa İstanbul’da yeni rekor! 13 bin 400 puana dayandı! Borsa İstanbul'da yeni rekor! 13 bin 400 puana dayandı! 28 Ocak 2026 11:54
BM’den uyarı: Küresel ekonomide düşük büyüme riski bulunuyor BM'den uyarı: Küresel ekonomide düşük büyüme riski bulunuyor 28 Ocak 2026 11:09
ABD’nin faiz ödemeleri savunma harcamalarını aştı ABD'nin faiz ödemeleri savunma harcamalarını aştı 28 Ocak 2026 11:10
ABD’de konut fiyat artışı kasım ayında sabit kaldı ABD'de konut fiyat artışı kasım ayında sabit kaldı 28 Ocak 2026 10:34
RBC’den altın için 7.100 dolar tahmini RBC'den altın için 7.100 dolar tahmini 28 Ocak 2026 10:20
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.594,4600 Değişim 115,29 Son veri saati:
Düşük 13480,55 Yüksek 13595,84
Açılış
43,426 Değişim 0,0304 Son veri saati:
Düşük 43,3955 Yüksek 43,4259
Açılış
52,102 Değişim 0,3394 Son veri saati:
Düşük 51,8616 Yüksek 52,201
Açılış
7.736,8870 Değişim 120,117 Son veri saati:
Düşük 7691,073 Yüksek 7811,19
Açılış
164,5261 Değişim 7,4137 Son veri saati:
Düşük 160,8021 Yüksek 168,2158
Açılış
BİST En Aktif Hisseler