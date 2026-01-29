CANLI BORSA
Finans Ekonomi

Lukoil, uluslararası varlıklarını Carlyle’ye satacak

Rus enerji şirketi Lukoil uluslararası varlıklarını Amerikan yatırım şirketi Carlyle'ye satmak üzere anlaşmaya vardı.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2026 09:56

Şirketten yapılan açıklamada, Carlyle'nin Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği belirtildi.

Anlaşmaya Lukoil'in Kazakistan'daki varlıklarının dahil edilmediği bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) izniyle birlikte bazı koşulların yerine getirilmesinin gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Lukoil'in diğer potansiyel alıcılarla görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

ABD YAPTIRIMLARI SONRASI SATIŞ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2025'te Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Bu kapsamda, şirketlerin ABD'de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapmasının yasaklandığı açıklanmıştı. Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kurumlara doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50'den fazla ortaklığı bulunan tüm diğer şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği belirtilmişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Bu hamle, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana Batı yaptırımlarına karşı bir Rus enerji şirketinin attığı en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

