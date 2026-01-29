İngiltere konut piyasasında canlanma

İngiltere'de konut piyasasında ivmelenme dikkat çekiyor. Zoopla'nın yayımladığı verilere göre, 2026 yılının başında alıcı talebi 2024'ün aynı dönemine yakın seyrederken, geçen yılın aynı zamanına kıyasla yaklaşık yüzde 9 daha düşük gerçekleşti.

Zoopla Direktörü Richard Donnell, 2025'in zayıf bir kapanış yapmasının ardından mortgage faizlerindeki gerilemenin alıcı güvenini yeniden canlandırdığını, önceki yıl kararlarını erteleyen birçok kişinin tekrar piyasaya döndüğünü ifade etti.

Zoopla ayrıca, yüzde 75 kredi-değer oranına sahip beş yıl vadeli sabit faizli mortgage kredilerinde ortalama faiz oranlarının 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye indiğini belirtti.

Şirketin değerlendirmesine göre, konut fiyatları son 12 ayda ortalama yüzde 1,2 artış kaydetti. Ancak bölgesel farklar belirginliğini korurken, en güçlü fiyat artışları Birleşik Krallık'ın daha uygun fiyatlı bölgelerinde yaşandı.

