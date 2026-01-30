Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsaları Avro Bölgesi ile Almanya'da açıklanacak büyüme verileri öncesinde pozitif bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2026 11:58

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 608,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 24.470 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen üstünde 10.173 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 artışla 8.088 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 kazançla 17.728 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 45.321 puandan işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde açıklanacak makroekonomik verilerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için duyuracağı aday da yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti.

Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

Ancak bu isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh öne çıkıyor. ABD medyasında, Warsh'ın Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilmesinin yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Analistler, Warsh'ın geçmişte Trump'ın tüm politikalarını savunan bir figür olmadığını ancak son dönemde özellikle faiz oranlarının indirilmesi gerektiği konusunda Trump ile örtüşen bir çizgiye gelse de diğer adaylara nazaran Fed bağımsızlığını korumaya daha meyilli olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.

Bununla birlikte, ABD hükümetinin kısmi de olsa yeniden kapanma ihtimali ile İran'a yönelik askeri müdahale endişeleri yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Fed'in para politikası kararları ve teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan karışık sinyaller de bölge endekslerindeki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile büyüme verilerinin, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

