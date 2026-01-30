CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da toplu taşıma çalışanları 24 saatlik greve gidiyor

Almanya'da toplu taşıma çalışanları 24 saatlik greve gidiyor

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenleri daha iyi çalışma koşullarına zorlamak amacıyla belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışanları, 2 Şubat’ta bir günlük uyarı grevine gitmeye çağırdı.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2026 16:17

Ver.di'den yapılan açıklamada, yerel toplu taşıma araçlarında işverenlerle yürütülen "daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret" kampanyası kapsamında, grevin 2 Şubat saat 03.00'ten 3 Şubat saat 03.00'e kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, grev çağrısının bugüne kadar yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi üzerine alındığı ifade edilerek "Daha iyi çalışma koşullarını ve adil ücreti reddedenler, toplu taşımaya bağımlı olan birçok insanı haklarından mahrum bırakıyor." denildi.

Sendika, işverenlerin müzakerelerde hemen hemen her türlü iyileştirme talebini geri çevirdiğini vurguladı.

Aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 5 bin çalışan için "barış yükümlülüğünün" devam etmesi nedeniyle bu bölge, grev kapsamı dışında tutuldu.

Grev nedeniyle pazartesi günü Almanya'nın birçok bölgesinde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin durması bekleniyor.

Grevin, ülke genelinde yaklaşık 150 belediye ulaşım şirketini kapsaması öngörülüyor.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di; haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesini talep ediyor.

İlginizi Çekebilir
ABD ile Afrika Birliği, altyapı ve yatırım çalışma grubu kuracak ABD ile Afrika Birliği, altyapı ve yatırım çalışma grubu kuracak 29 Ocak 2026 13:52
Borsa İstanbul’da rekor! Borsa İstanbul'da rekor! 29 Ocak 2026 13:20
İsviçre’nin ihracatı rekor kırdı İsviçre'nin ihracatı rekor kırdı 29 Ocak 2026 11:22
Deutsche Bank’tan son 18 yılın en yüksek kârı! Deutsche Bank'tan son 18 yılın en yüksek kârı! 29 Ocak 2026 10:45
Norveç Varlık Fonu, ABD tahvillerindeki ağırlığını artırdı Norveç Varlık Fonu, ABD tahvillerindeki ağırlığını artırdı 29 Ocak 2026 10:12
İngiltere konut piyasasında canlanma İngiltere konut piyasasında canlanma 29 Ocak 2026 10:10
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 29 Ocak 2026 10:07
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Ocak 2026 10:05
Lukoil, uluslararası varlıklarını Carlyle’ye satacak Lukoil, uluslararası varlıklarını Carlyle’ye satacak 29 Ocak 2026 09:56
Almanya’nın vergi gelirleri arttı Almanya'nın vergi gelirleri arttı 29 Ocak 2026 09:51
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 29 Ocak 2026 09:32
Piyasalar Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyrediyor Piyasalar Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyrediyor 29 Ocak 2026 09:08
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.798,6700 Değişim 221,03 Son veri saati:
Düşük 13649,11 Yüksek 13870,14
Açılış
43,5077 Değişim 0,1103 Son veri saati:
Düşük 43,3927 Yüksek 43,503
Açılış
51,8874 Değişim 0,3666 Son veri saati:
Düşük 51,7403 Yüksek 52,1069
Açılış
7.084,8480 Değişim 701,770 Son veri saati:
Düşük 6914,264 Yüksek 7616,034
Açılış
140,9874 Değişim 32,6017 Son veri saati:
Düşük 132,9877 Yüksek 165,5894
Açılış
BİST En Aktif Hisseler