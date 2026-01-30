Almanya ekonomisi yılın son çeyreğinde tahminleri aştı

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, ülke ekonomisi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 oranında büyüme kaydetti. Piyasalarda bu döneme ilişkin beklenti yüzde 0,2 seviyesindeydi. Üçüncü çeyrekte ise ekonomik büyüme yatay seyretmişti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, dördüncü çeyrek GSYH artışı yüzde 0,6 olarak gerçekleşerek yüzde 0,4'lük tahminlerin üzerine çıktı. Bir önceki çeyrekte yıllık büyüme oranı yüzde 0,3 düzeyindeydi.

Aynı gün açıklanan diğer veriler, Euro Bölgesi'nin önde gelen ekonomilerinde de büyümenin sürdüğünü gösterdi. Dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda Fransa yüzde 0,2, İtalya yüzde 0,3 ve İspanya yüzde 0,8 oranında büyüme kaydetti. Yıllık büyüme Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da ise yüzde 0,8 olarak açıklandı.