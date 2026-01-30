CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya ekonomisi yılın son çeyreğinde tahminleri aştı

Almanya ekonomisi yılın son çeyreğinde tahminleri aştı

Almanya’da dördüncü çeyreğe ilişkin öncü gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verileri, piyasa beklentilerinin üzerinde bir büyümeye işaret etti.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2026 14:35

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, ülke ekonomisi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 oranında büyüme kaydetti. Piyasalarda bu döneme ilişkin beklenti yüzde 0,2 seviyesindeydi. Üçüncü çeyrekte ise ekonomik büyüme yatay seyretmişti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, dördüncü çeyrek GSYH artışı yüzde 0,6 olarak gerçekleşerek yüzde 0,4'lük tahminlerin üzerine çıktı. Bir önceki çeyrekte yıllık büyüme oranı yüzde 0,3 düzeyindeydi.

Aynı gün açıklanan diğer veriler, Euro Bölgesi'nin önde gelen ekonomilerinde de büyümenin sürdüğünü gösterdi. Dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda Fransa yüzde 0,2, İtalya yüzde 0,3 ve İspanya yüzde 0,8 oranında büyüme kaydetti. Yıllık büyüme Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da ise yüzde 0,8 olarak açıklandı.

İlginizi Çekebilir
Borsa İstanbul’da rekor! Borsa İstanbul'da rekor! 29 Ocak 2026 13:20
İsviçre’nin ihracatı rekor kırdı İsviçre'nin ihracatı rekor kırdı 29 Ocak 2026 11:22
Deutsche Bank’tan son 18 yılın en yüksek kârı! Deutsche Bank'tan son 18 yılın en yüksek kârı! 29 Ocak 2026 10:45
Norveç Varlık Fonu, ABD tahvillerindeki ağırlığını artırdı Norveç Varlık Fonu, ABD tahvillerindeki ağırlığını artırdı 29 Ocak 2026 10:12
İngiltere konut piyasasında canlanma İngiltere konut piyasasında canlanma 29 Ocak 2026 10:10
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 29 Ocak 2026 10:07
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Ocak 2026 10:05
Lukoil, uluslararası varlıklarını Carlyle’ye satacak Lukoil, uluslararası varlıklarını Carlyle’ye satacak 29 Ocak 2026 09:56
Almanya’nın vergi gelirleri arttı Almanya'nın vergi gelirleri arttı 29 Ocak 2026 09:51
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 29 Ocak 2026 09:32
Piyasalar Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyrediyor Piyasalar Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyrediyor 29 Ocak 2026 09:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 29 Ocak 2026 09:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.705,6300 Değişim 221,03 Son veri saati:
Düşük 13649,11 Yüksek 13870,14
Açılış
43,5059 Değişim 0,1103 Son veri saati:
Düşük 43,3927 Yüksek 43,503
Açılış
51,9726 Değişim 0,3666 Son veri saati:
Düşük 51,7403 Yüksek 52,1069
Açılış
7.162,8020 Değişim 701,770 Son veri saati:
Düşük 6914,264 Yüksek 7616,034
Açılış
142,8592 Değişim 32,6017 Son veri saati:
Düşük 132,9877 Yüksek 165,5894
Açılış
BİST En Aktif Hisseler