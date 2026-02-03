Morgan Stanley: Warsh yönetimindeki Fed tahvil piyasalarında oynaklığı artırabilir

CANLI BORSA
Morgan Stanley’in değerlendirmesine göre, Kevin Warsh’ın Fed’in başına geçmesi halinde, kurumun kamuoyuyla kurduğu iletişim daha sınırlı hale gelecek. Bu değişimin, ABD tahvil piyasalarında dalgalanmayı artırabileceği öngörülüyor.

03 Şubat 2026 08:50

Morgan Stanley'in analizine göre, Kevin Warsh'ın Fed Başkanı olması durumunda, merkez bankasının kamuoyuna dönük iletişimi daha sınırlı hale gelebilir. Bu yaklaşımın, ABD tahvil piyasalarında oynaklığı artırma riski taşıdığı değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından, görev süresi mayıs ayında sona erecek olan Jerome Powell'ın yerine aday gösterilen Warsh, 2006–2011 yılları arasında Fed'de guvernörlük görevinde bulunmuştu. Morgan Stanley'in o döneme ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarını inceleyerek hazırladığı rapora göre, Warsh yatırımcıların ekonomik büyüme, enflasyon ve para politikası konularında Fed'den net sinyaller almak yerine kendi çıkarımlarını yapmalarını tercih eden bir isimdi.

Stratejistler Matthew Hornbach ve Martin Tobias yayımladıkları değerlendirmede, Warsh'ın piyasanın Fed'in bakış açısına yönlendirilmesine sıcak bakmadığını vurgulayarak, piyasa görüşleri kendi değerlendirmelerinden farklı olsa dahi bunu değiştirmeye çalışmayacağını belirtti. Fed'in faiz patikasındaki görece istikrar sayesinde ABD tahvil piyasalarındaki dalgalanma geçtiğimiz yıl belirgin biçimde gerilemişti. Jerome Powell ise geçen ekim ayında yaptığı açıklamada, kamuoyunun Fed'in ne yaptığını ve neden yaptığını anlamasının para politikasının etkinliğini artırdığını ifade etmişti.

Fed geçen ay politika faizini sabit bırakırken, piyasalarda en az temmuz ayı başına kadar faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Warsh'ın adaylığının açıklanmasının ardından yatırımcıların odağı, büyük ölçüde Fed bilançosunun büyüklüğü ve politika faizinin hangi seviyede olması gerektiğine ilişkin yaklaşımına yöneldi. Ancak Hornbach ve Tobias'a göre, Warsh liderliğinde Fed'in iletişim stratejisinde yaşanabilecek değişiklikler yatırımcı belirsizliğini artırabilecek asıl unsur olabilir. Bu kapsamda, FOMC toplantıları öncesinde Fed yetkililerinin medyayla daha az temas kurması ve nokta grafiği tahminleri ile Ekonomik Tahmin Özeti'nin kaldırılması ihtimalleri öne çıkıyor.

Stratejistler, para politikasında sürpriz ihtimalinin artması ve piyasa aktörleri arasında geleceğe ilişkin ortak bir beklentinin zayıflamasının, gerçekleşen volatiliteyi yükselteceğini belirtiyor. Bloomberg Markets Live Stratejisti Tatiana Darie de Warsh'ın veriye dayalı yönlendirme, sözlü rehberlik ve Fed yetkililerinin sık konuşması konularındaki mesafeli tutumunun piyasalarda dalgalanmayı artırabileceğini ifade etti. Darie ayrıca, Trump'ın diğer adaylara kıyasla daha geleneksel bir ismi tercih etmesinin tahvil piyasaları açısından sınırlı da olsa rahatlatıcı bir etki yarattığını kaydetti.

