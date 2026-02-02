CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın UBS, altın için yıl sonu beklentilerini yükseltti

UBS, altın için yıl sonu beklentilerini yükseltti

Altın, son günlerde 13 yılın en hızlı düşüşünü yaşasa da Ocak ayında yüzde 13 değer kazandı. UBS, Fed’den beklenen iki faiz indirimi ve güçlü küresel talep ışığında altın fiyatlarının kısa vadede 4.500-4.800 dolar/ons aralığında konsolide olacağını, yıl ortasında ise 6.200 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2026 11:17

Altın fiyatları son günlerde 13 yılın en hızlı düşüşünü kaydederken, Ocak ayında hâlâ yüzde 13 değer kazandı. UBS, bu yıl ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) iki faiz indirimi beklediğini belirtirken, Fed'in politika yönünde köklü bir değişiklik öngörülmediğini vurguladı.

Banka, Dünya Altın Konseyi'nin güçlü talep raporuna dikkat çekerek, altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen beklentilerini yukarı yönlü revize etti. UBS, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının 4.500-4.800 dolar/ons aralığında konsolide olmasını beklerken, yıl ortasında 6.200 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Raporda, "Fiyatların önümüzdeki günlerde temel faktörler tekrar daha belirleyici olana kadar 4.500-4.800 dolar/ons seviyesinde dengelenmesini bekliyoruz. ABD'deki reel faiz oranlarının düşmesi ve devam eden jeopolitik belirsizlik, merkez bankalarının güçlü alımları, artan ETF girişleri ile külçe ve madeni paralara yönelik talep beklentilerini artırdı. Bu nedenle 2026 yılı için talep tahminlerimizi yükselttik" ifadeleri yer aldı.

UBS, altını hâlâ cazip bir yatırım olarak gördüklerini belirterek, "Küresel varlık dağılımımızda altın pozisyonunu koruyoruz. Son düşüş, gelir arayan yatırımcılar için fiyat oynaklığından faydalanma fırsatları sunuyor" dedi.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Ons altın 6.200 USD olursa gram altın ne olur? İşte örnek hesaplama...

1 ons altın = 31,1035 gram

Altının ons fiyatı: 6.200 USD

Bu TL'ye çevrilince = 6.200 × 43,50 ≈ 269.700 TL/ons

Altın fiyatını gram TL'ye çevirmek için:

Gram altın fiyatı ≈ (Ons altın fiyatı TL / 31,1035)

Hesaplama:

269.700 TL ÷ 31,1035 ≈ ₺8.674 / gram

Sonuç

Eğer ons altın 6.200 USD olursa ve USD/TRY kuru yaklaşık 43,5 TL seviyesinde kalırsa, 1 gram altın yaklaşık ₺8.670 – ₺8.700 civarında olur.

İlginizi Çekebilir
Bakır fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti Bakır fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti 30 Ocak 2026 13:37
Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyüdü 30 Ocak 2026 13:33
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 30 Ocak 2026 13:31
Fransız ekonomisi büyümeyi sürdürüyor Fransız ekonomisi büyümeyi sürdürüyor 30 Ocak 2026 12:00
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 30 Ocak 2026 11:58
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 30 Ocak 2026 10:20
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 30 Ocak 2026 10:19
Brent petrolün varili 68,32 dolar Brent petrolün varili 68,32 dolar 30 Ocak 2026 09:59
Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi 30 Ocak 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 30 Ocak 2026 09:31
Piyasalar, Trump’ın Fed başkanı adayına odaklandı Piyasalar, Trump'ın Fed başkanı adayına odaklandı 30 Ocak 2026 09:11
Almanya’nın nüfusu 2020’den bu yana ilk kez geriledi Almanya'nın nüfusu 2020'den bu yana ilk kez geriledi 29 Ocak 2026 14:28
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.401,2900 Değişim 198,35 Son veri saati:
Düşük 13400,04 Yüksek 13598,39
Açılış
43,4995 Değişim 0,2300 Son veri saati:
Düşük 43,2789 Yüksek 43,5089
Açılış
51,655 Değişim 0,2080 Son veri saati:
Düşük 51,4955 Yüksek 51,7035
Açılış
6.400,9970 Değişim 674,359 Son veri saati:
Düşük 6159,19 Yüksek 6833,549
Açılış
106,1699 Değişim 23,2618 Son veri saati:
Düşük 99,9413 Yüksek 123,2031
Açılış
BİST En Aktif Hisseler