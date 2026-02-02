UBS, altın için yıl sonu beklentilerini yükseltti

Altın fiyatları son günlerde 13 yılın en hızlı düşüşünü kaydederken, Ocak ayında hâlâ yüzde 13 değer kazandı. UBS, bu yıl ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) iki faiz indirimi beklediğini belirtirken, Fed'in politika yönünde köklü bir değişiklik öngörülmediğini vurguladı.

Banka, Dünya Altın Konseyi'nin güçlü talep raporuna dikkat çekerek, altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen beklentilerini yukarı yönlü revize etti. UBS, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının 4.500-4.800 dolar/ons aralığında konsolide olmasını beklerken, yıl ortasında 6.200 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Raporda, "Fiyatların önümüzdeki günlerde temel faktörler tekrar daha belirleyici olana kadar 4.500-4.800 dolar/ons seviyesinde dengelenmesini bekliyoruz. ABD'deki reel faiz oranlarının düşmesi ve devam eden jeopolitik belirsizlik, merkez bankalarının güçlü alımları, artan ETF girişleri ile külçe ve madeni paralara yönelik talep beklentilerini artırdı. Bu nedenle 2026 yılı için talep tahminlerimizi yükselttik" ifadeleri yer aldı.

UBS, altını hâlâ cazip bir yatırım olarak gördüklerini belirterek, "Küresel varlık dağılımımızda altın pozisyonunu koruyoruz. Son düşüş, gelir arayan yatırımcılar için fiyat oynaklığından faydalanma fırsatları sunuyor" dedi.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Ons altın 6.200 USD olursa gram altın ne olur? İşte örnek hesaplama...

1 ons altın = 31,1035 gram

Altının ons fiyatı: 6.200 USD

Bu TL'ye çevrilince = 6.200 × 43,50 ≈ 269.700 TL/ons

Altın fiyatını gram TL'ye çevirmek için:

Gram altın fiyatı ≈ (Ons altın fiyatı TL / 31,1035)

Hesaplama:

269.700 TL ÷ 31,1035 ≈ ₺8.674 / gram

Sonuç

Eğer ons altın 6.200 USD olursa ve USD/TRY kuru yaklaşık 43,5 TL seviyesinde kalırsa, 1 gram altın yaklaşık ₺8.670 – ₺8.700 civarında olur.