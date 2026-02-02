CANLI BORSA
Almanya'da perakende satışlar arttı

Almanya'da perakende satışlar, 2025'te genel ekonomik durgunluğa rağmen önceki yıla göre reel bazda yüzde 2,7 artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2026 12:56

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin 2025 yılı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, 2025'te reel perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2,7, nominal satışlar ise yüzde 3,8 artış gösterdi.

Böylece perakende sektörü, ekonomik durgunluğa rağmen tüm zamanların satış rekorunun kırıldığı 2021 yılı seviyelerine yeniden yaklaştı.

Sektördeki büyümenin ana kaynağının, reel bazda yüzde 10 artış gösteren "çevrim içi ticaret ve posta yoluyla satışlar" olduğu belirlendi. Çift rakamlı yükselişte, küresel bir çevrim içi perakende şirketinin Almanya operasyonlarında daha önce kayıtlara girmeyen verilerinin sisteme dahil edilmesi belirleyici oldu.

Sektörel bazda "gıda dışı ürün" satışları yüzde 3,7 artarken yüksek fiyat baskısına rağmen "gıda perakendeciliği" de yüzde 1,1 büyüme gösterdi.

NOEL SEZONU BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Bu arada, Almanya'da perakendeciler, yılın en kritik dönemi olan Noel sezonunu da artışla kapattı. Sektörün Aralık 2025 satışları, önceki yılın aynı dönemine göre reel bazda yüzde 3,2 yükseldi. Ancak bu rakam, tarihi zirve olan Aralık 2021 verilerinin yüzde 4 altında kaldı.

Öte yandan, Alman ekonomisi 2 yıllık resesyonun ardından 2025'te sadece yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti.

