Trump duyurdu: ABD için 12 milyar dolarlık 'kritik mineral' hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan sanayisi için 12 milyar dolarlık "kritik mineral rezervi" girişimini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2026 08:47

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerikan şirketlerinin yıllardır piyasa aksaklıkları sırasında kritik minerallerin tükenmesi riskiyle karşılaştığına işaret eden Trump, "Amerikan şirketlerinin ve çalışanlarının herhangi bir kıtlıktan zarar görmemesini sağlamak için Project Vault adıyla bilinecek bir girişimi başlatıyoruz." diye konuştu.

Trump, "Uzun zamandır ulusal savunma için stratejik petrol rezervimiz ve kritik mineraller stokumuz olduğu gibi, şimdi de Amerikan sanayisi için bu rezervi oluşturuyoruz, böylece herhangi bir sorun yaşamayacağız." ifadesini kullandı.

Bu girişimin 10 milyar dolarlık ABD İhracat-İthalat Bankası finansmanı ile 2 milyar dolarlık özel sektör finansmanını bir araya getireceğini kaydeden Trump, Amerikan vergi mükelleflerinin projeyi başlatmak için kullanılan kredinin faizinden kar elde etmesini beklediklerini anlattı.

Trump, hükümetin son bir yılda ABD'nin ihtiyaç duyduğu tüm kritik mineralleri ve nadir toprak elementlerini temin etmek için "olağanüstü" adımlar attığını belirterek, madencilik projelerine yatırım yaptıklarını ve federal izin süreçlerini hızlandırdıklarını anımsattı.

