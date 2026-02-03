CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı

Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX yapay zeka girişimi xAI'yı 250 milyar dolara bünyesine kattı.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2026 09:05

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk, SpaceX'in, uzayda güneş enerjisiyle çalışan yapay zekâ veri merkezleri kurmak amacıyla xAI'ı satın aldığını duyurdu.

SpaceX'in resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada Musk, mevcut veri merkezlerinin çok yüksek miktarda enerji ve soğutma ihtiyacı olduğunu vurgularken, ölçeklenebilir yapay zekâ için en uygun çözümün uzay tabanlı sistemler olduğunu ifade etti. Musk, "Neredeyse sürekli güneş enerjisinden doğrudan faydalanarak, düşük işletme ve bakım maliyetleriyle bu uydular hesaplama gücünü ölçekleme kabiliyetimizi kökten değiştirecek" dedi.

Önümüzdeki iki ila üç yıl içinde en düşük maliyetli yapay zekâ hesaplama gücünün uzayda üretileceğini öngören Musk, teorik kapasiteye de dikkat çekti. Buna göre, yılda bir milyon ton uydu fırlatılması ve her ton başına 100 kilovatlık hesaplama gücü sağlanması halinde, her yıl 100 gigavatlık yeni yapay zekâ kapasitesi devreye alınabilecek.

Musk, bu sistemlerin operasyonel veya bakım ihtiyacı olmadan çalışabileceğini belirtirken, nihai hedefin Dünya'dan yılda 1 teravatlık yapay zekâ kapasitesi fırlatabilecek bir altyapıya ulaşmak olduğunu söyledi.

