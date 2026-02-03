CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu

Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu

Bakır fiyatları, art arda yaşanan keskin düşüşlerin ardından destek seviyesi buldu. Arz endişeleri ve güçlü talep beklentileri, piyasadaki toparlanmayı destekleyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2026 09:18

Shanghou Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır, gün içindeki yüzde 0,80'lik kazancın ardından yüzde 0,50 düşüşle ton başına 101.340 yuan seviyesine geriledi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır ise yüzde 0,82 artışla ton başına 12.997,50 dolardan işlem gördü.

Bakır piyasası son dönemde sert düzeltmeler yaşadı; Shanghou bakırı rekor seviyesinden yüzde 13,65, LME bakırı ise zirvesinden yüzde 14,54 geride bulunuyor. Maden kesintileri ve ABD'nin tarife tehditleri, arz endişelerini canlı tutarken, elektrikli araçlar ve yapay zekâ veri merkezlerindeki kullanım, bakıra yönelik güçlü talep beklentilerini destekliyor. Ayrıca Yangshan bakır priminin ton başına 39 dolara yükselmesi, Çin'de talebin güçlü olduğuna işaret ediyor.

Diğer metallerde ise Shanghou'da kalay yüzde 9,65 düşüşle ton başına 371.210 yuanla en fazla kaybı yaşadı. Alüminyum yüzde 2,48, çinko yüzde 1,47, kurşun yüzde 1,31 ve nikel yüzde 2 değer kaybetti. LME'de alüminyum yüzde 0,10, çinko yüzde 0,39, kurşun yüzde 0,80 gerilerken, nikel yüzde 1,44 ve kalay yüzde 2 yükseliş gösterdi.

İlginizi Çekebilir
JP Morgan: Altın fiyatları yıl sonunda 6.300 dolara çıkabilir JP Morgan: Altın fiyatları yıl sonunda 6.300 dolara çıkabilir 02 Şubat 2026 10:47
Venezuela’dan tarihi adım: ABD’ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı Venezuela’dan tarihi adım: ABD’ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı 02 Şubat 2026 10:40
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 02 Şubat 2026 10:08
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 02 Şubat 2026 10:04
BOJ hamlesiyle yen dolara karşı güçlenebilir BOJ hamlesiyle yen dolara karşı güçlenebilir 02 Şubat 2026 09:55
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 02 Şubat 2026 09:32
Bitcoin’de satış baskısı uyarısı: Düşüş devam edebilir mi? Bitcoin’de satış baskısı uyarısı: Düşüş devam edebilir mi? 02 Şubat 2026 09:17
Şi Cinping’den yuan için küresel para vurgusu Şi Cinping’den yuan için küresel para vurgusu 02 Şubat 2026 09:10
Piyasalar yeni haftaya düşük risk iştahıyla başladı Piyasalar yeni haftaya düşük risk iştahıyla başladı 02 Şubat 2026 09:07
ABD’de ÜFE aralıkta beklentileri aştı ABD'de ÜFE aralıkta beklentileri aştı 30 Ocak 2026 16:54
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 480 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 7 milyon 480 bin liraya düştü 30 Ocak 2026 16:51
Almanya’da toplu taşıma çalışanları 24 saatlik greve gidiyor Almanya'da toplu taşıma çalışanları 24 saatlik greve gidiyor 30 Ocak 2026 16:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.620,9500 Değişim 480,11 Son veri saati:
Düşük 13393,8 Yüksek 13873,91
Açılış
43,5135 Değişim 0,0709 Son veri saati:
Düşük 43,4342 Yüksek 43,5051
Açılış
51,4727 Değişim 0,1833 Son veri saati:
Düşük 51,2592 Yüksek 51,4425
Açılış
6.739,4650 Değişim 298,997 Son veri saati:
Düşük 6490,525 Yüksek 6789,522
Açılış
116,4067 Değişim 9,4244 Son veri saati:
Düşük 110,4126 Yüksek 119,837
Açılış
BİST En Aktif Hisseler