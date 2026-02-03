Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu

Shanghou Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır, gün içindeki yüzde 0,80'lik kazancın ardından yüzde 0,50 düşüşle ton başına 101.340 yuan seviyesine geriledi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır ise yüzde 0,82 artışla ton başına 12.997,50 dolardan işlem gördü.

Bakır piyasası son dönemde sert düzeltmeler yaşadı; Shanghou bakırı rekor seviyesinden yüzde 13,65, LME bakırı ise zirvesinden yüzde 14,54 geride bulunuyor. Maden kesintileri ve ABD'nin tarife tehditleri, arz endişelerini canlı tutarken, elektrikli araçlar ve yapay zekâ veri merkezlerindeki kullanım, bakıra yönelik güçlü talep beklentilerini destekliyor. Ayrıca Yangshan bakır priminin ton başına 39 dolara yükselmesi, Çin'de talebin güçlü olduğuna işaret ediyor.

Diğer metallerde ise Shanghou'da kalay yüzde 9,65 düşüşle ton başına 371.210 yuanla en fazla kaybı yaşadı. Alüminyum yüzde 2,48, çinko yüzde 1,47, kurşun yüzde 1,31 ve nikel yüzde 2 değer kaybetti. LME'de alüminyum yüzde 0,10, çinko yüzde 0,39, kurşun yüzde 0,80 gerilerken, nikel yüzde 1,44 ve kalay yüzde 2 yükseliş gösterdi.