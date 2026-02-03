CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 artışla 13.725,45 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2026 10:09

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kaybederek 13.620,95 puanla tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,50 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.725,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,74 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Altın ve gümüş fiyatlarının toparlanması, açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi küresel piyasalarda azalan risk iştahının tekrar yükselmesini sağladı.

Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile küresel çapta jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.750 puanın ise direnç 13.500 ve 13.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ocakta arttı Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ocakta arttı 02 Şubat 2026 12:23
UBS, altın için yıl sonu beklentilerini yükseltti UBS, altın için yıl sonu beklentilerini yükseltti 02 Şubat 2026 11:17
Borsada kıymetli metal bazlı yatırımlar için yeni karar! Borsada kıymetli metal bazlı yatırımlar için yeni karar! 02 Şubat 2026 11:04
Deutsche Bank’tan altın için 6 bin dolar öngörüsü Deutsche Bank'tan altın için 6 bin dolar öngörüsü 02 Şubat 2026 10:55
JP Morgan: Altın fiyatları yıl sonunda 6.300 dolara çıkabilir JP Morgan: Altın fiyatları yıl sonunda 6.300 dolara çıkabilir 02 Şubat 2026 10:47
Venezuela’dan tarihi adım: ABD’ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı Venezuela’dan tarihi adım: ABD’ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı 02 Şubat 2026 10:40
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 02 Şubat 2026 10:08
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 02 Şubat 2026 10:04
BOJ hamlesiyle yen dolara karşı güçlenebilir BOJ hamlesiyle yen dolara karşı güçlenebilir 02 Şubat 2026 09:55
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 02 Şubat 2026 09:32
Bitcoin’de satış baskısı uyarısı: Düşüş devam edebilir mi? Bitcoin’de satış baskısı uyarısı: Düşüş devam edebilir mi? 02 Şubat 2026 09:17
Şi Cinping’den yuan için küresel para vurgusu Şi Cinping’den yuan için küresel para vurgusu 02 Şubat 2026 09:10
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.620,9500 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13620,95 Yüksek 13620,95
Açılış
43,5037 Değişim 0,0711 Son veri saati:
Düşük 43,4342 Yüksek 43,5053
Açılış
51,427 Değişim 0,1837 Son veri saati:
Düşük 51,2592 Yüksek 51,4429
Açılış
6.826,0350 Değişim 355,276 Son veri saati:
Düşük 6490,525 Yüksek 6845,801
Açılış
118,3663 Değişim 9,4244 Son veri saati:
Düşük 110,4126 Yüksek 119,837
Açılış
BİST En Aktif Hisseler