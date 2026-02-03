ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor

Petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azalmasıyla risk priminin düşmesinin ardından önceki seanstaki sert kayıpların ardından düşüşüne devam ediyor. Asya seansında hafif yükselen petrol fiyatları, 1 Temmuz 2025'ten sonra gördüğü 70 dolarlık rekor seviyenin ardından 66 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Brent Petrol, yüzde -0.51 azalışla varil başına 65,96 dolara inerken, Batı Teksas ham petrol vadeli işlemleri 61,85 dolara geriledi.

TÜRKİYE'DEKİ ABD-İRAN ZİRVESİ PİYASAYI SAKİNLEŞTİRDİ

Birçok rapora göre ABD ve İran, İran'ın nükleer hedefleri konusundaki görüşmelere bu Cuma Türkiye'de yeniden başlayacak.

Bu görüşmeler, Trump'ın İran'a anlaşmayı kabul etmesi için defalarca uyarıda bulunmasının ve anlaşma sağlanamaması durumunda ülkeye karşı askeri harekât olasılığını gündeme getirmesinin ardından geliyor.

Cuma günkü görüşmelere ilişkin haberler, Orta Doğu'da bölgesel bir savaş endişelerinin dağılmasına yardımcı oldu ve petrol piyasalarındaki risk priminin bir kısmını azalttı.