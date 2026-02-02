BOJ hamlesiyle yen dolara karşı güçlenebilir

Asset Management One'ın Yatırım Direktörü Shigeki Muramatsu, "Mevcut yönetim altında BOJ'nin faiz artırmasının zor olacağına dair spekülasyonlar yenin zayıflamasına katkıda bulundu, ancak gerçek durumun bundan biraz farklı olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Yaklaşık 512 milyar dolarlık varlığı yöneten şirket, Japonya'nın büyüme beklentilerine kıyasla getirilerin yüksek olmasını gerekçe göstererek süper uzun vadeli Japon devlet tahvillerine yatırım yapmayı tercih ediyor.

Muramatsu, geçen ay yaşanan ani hareketten oldukça şaşırdığını ve Fed'in bu süreçte müdahale edeceğini beklemediğini dile getirdi. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya'yı enflasyonla mücadele kapsamında BOJ'nin daha fazla faiz artırmasına izin vermeye çağırmasını hatırlatarak, "Bu açık koordinasyon, BOJ'nin daha erken faiz artırma olasılığını güçlendirdi" dedi.

Para piyasaları, Nisan ayına kadar faiz artırımı olasılığını yaklaşık %69 olarak fiyatlıyor.

Muramatsu, 30 yıllık Japon devlet tahvillerinin de cazip göründüğünü belirterek, bu vadeye ait getirilerin geçen ayki sıçramanın ardından yaklaşık %3,64 seviyesinde dengelendiğini ifade etti.