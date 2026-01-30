VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,11 yükselişle 15.502,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2026 09:31

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,61 artışla 15.485,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.502,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,11 üzerinde 15.502,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için olası adaylara ilişkin gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan sinyallerin etkisiyle haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için adayını açıklaması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile büyüme verilerinin, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.400 ve 14.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

