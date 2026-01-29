ABD Hazine Bakanı Bessent tarih verdi: Fed başkan adayı bir hafta içinde açıklanabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın bir sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı tercihini önümüzdeki bir hafta ya da buna yakın bir süre içinde açıklayabileceğini belirtti.

Bir röportajda konuşan Bessent, "Dün gece Iowa'dan dönerken uçakta başkanla bu konuyu ele aldık. Benim izlenimim, yaklaşık bir hafta içinde bu konuda bir gelişme yaşanabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Trump'ın değerlendirdiği adaylar arasında Fed Yönetim Kurulu Üyesi Chris Waller, eski Fed yetkilisi Kevin Warsh, BlackRock'ta sabit getirili yatırımlardan sorumlu yönetici Rick Rieder ile Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Tom Tillis, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell hakkında Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ceza soruşturması sonuçlanmadan, Trump'ın Fed başkanlığı için sunacağı herhangi bir adayın Senato'dan geçmesini engelleyeceğini açıklamıştı.