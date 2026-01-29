CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD Hazine Bakanı Bessent tarih verdi: Fed başkan adayı bir hafta içinde açıklanabilir

ABD Hazine Bakanı Bessent tarih verdi: Fed başkan adayı bir hafta içinde açıklanabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump’ın bir sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı adayını önümüzdeki yaklaşık bir hafta içinde kamuoyuna duyurabileceğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2026 08:59

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın bir sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı tercihini önümüzdeki bir hafta ya da buna yakın bir süre içinde açıklayabileceğini belirtti.

Bir röportajda konuşan Bessent, "Dün gece Iowa'dan dönerken uçakta başkanla bu konuyu ele aldık. Benim izlenimim, yaklaşık bir hafta içinde bu konuda bir gelişme yaşanabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Trump'ın değerlendirdiği adaylar arasında Fed Yönetim Kurulu Üyesi Chris Waller, eski Fed yetkilisi Kevin Warsh, BlackRock'ta sabit getirili yatırımlardan sorumlu yönetici Rick Rieder ile Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Tom Tillis, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell hakkında Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ceza soruşturması sonuçlanmadan, Trump'ın Fed başkanlığı için sunacağı herhangi bir adayın Senato'dan geçmesini engelleyeceğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
ABD’de konut fiyat artışı kasım ayında sabit kaldı ABD'de konut fiyat artışı kasım ayında sabit kaldı 28 Ocak 2026 10:34
RBC’den altın için 7.100 dolar tahmini RBC'den altın için 7.100 dolar tahmini 28 Ocak 2026 10:20
BofA: Dolar/yen paritesinde 150–158 bandı öne çıkıyor BofA: Dolar/yen paritesinde 150–158 bandı öne çıkıyor 28 Ocak 2026 10:14
Altındaki rekor yükseliş Tether’i uçurdu: Milyarlarca dolarlık değer artışı! Altındaki rekor yükseliş Tether’i uçurdu: Milyarlarca dolarlık değer artışı! 28 Ocak 2026 10:10
Çin’den Nvidia’ya onay: H200 yapay zeka çiplerinin ithalatına izin çıktı Çin’den Nvidia’ya onay: H200 yapay zeka çiplerinin ithalatına izin çıktı 28 Ocak 2026 09:53
Standard Chartered: Kıymetli metaller bakıra destek veriyor Standard Chartered: Kıymetli metaller bakıra destek veriyor 28 Ocak 2026 09:50
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 28 Ocak 2026 09:46
Avro/dolar paritesinde Haziran 2021’den bu yana en yüksek seviye Avro/dolar paritesinde Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviye 28 Ocak 2026 08:30
Yatırımcılar Fed cephesinden gelecek kararlara odaklandı Yatırımcılar Fed cephesinden gelecek kararlara odaklandı 28 Ocak 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 28 Ocak 2026 09:31
Goldman Sachs: Metal fiyatlarındaki yükseliş ivme kaybedebilir Goldman Sachs: Metal fiyatlarındaki yükseliş ivme kaybedebilir 28 Ocak 2026 09:27
BofA’dan yatırımcılara uyarı: Altında keskin fiyat hareketlerine hazır olunmalı BofA'dan yatırımcılara uyarı: Altında keskin fiyat hareketlerine hazır olunmalı 28 Ocak 2026 08:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.407,4400 Değişim 368,27 Son veri saati:
Düşük 13144,15 Yüksek 13512,42
Açılış
43,4211 Değişim 0,0301 Son veri saati:
Düşük 43,3955 Yüksek 43,4256
Açılış
52,1517 Değişim 0,3204 Son veri saati:
Düşük 51,8616 Yüksek 52,182
Açılış
7.746,9620 Değişim 76,708 Son veri saati:
Düşük 7691,073 Yüksek 7767,781
Açılış
164,8522 Değişim 5,9572 Son veri saati:
Düşük 160,8021 Yüksek 166,7593
Açılış
BİST En Aktif Hisseler