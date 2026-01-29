CANLI BORSA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,60 yükselişle 15.035,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2026 09:32

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,18 artışla 14.945,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.031,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,60 üzerinde 15.035,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrası karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 14.900 ve 14.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

