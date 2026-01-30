CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi

Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi

Japonya’da sanayi üretimi aralık ayında yüzde 0,1 oranında gerileme kaydetti. Düşüş sınırlı kalsa da verinin beklentilerin altında kaldığı belirtildi. Öngörüler, ocak ayında üretimde artış, şubat ayında ise yeniden düşüş yaşanacağına işaret ediyor.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2026 09:36

Japonya'da sanayi üretimi, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerek kasımda başlayan gerilemeyi sürdürdü. Böylece üretimdeki zayıf seyir yılın son ayında da devam etmiş oldu.

Söz konusu düşüş, ekonomistlerin yüzde 0,4'lük daralma beklentisinin altında gerçekleşti. Sanayi üretimi, kasım ayında ise yüzde 2,7 oranında azalmıştı.

Şirketlerin paylaştığı öngörüler, ocak ayında üretimde yüzde 9,3'lük güçlü bir toparlanmaya işaret ederken, şubat ayında yüzde 4,3'lük yeni bir düşüş beklendiğini ortaya koyuyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 29 Ocak 2026 09:02
ABD Hazine Bakanı Bessent tarih verdi: Fed başkan adayı bir hafta içinde açıklanabilir ABD Hazine Bakanı Bessent tarih verdi: Fed başkan adayı bir hafta içinde açıklanabilir 29 Ocak 2026 08:59
Fed faizi sabit tuttu: Goldman Sachs’tan yılın ilerisi için indirim sinyali Fed faizi sabit tuttu: Goldman Sachs’tan yılın ilerisi için indirim sinyali 29 Ocak 2026 08:19
S&P 500 tarihi zirvede: 7 bin puan aşıldı S&P 500 tarihi zirvede: 7 bin puan aşıldı 29 Ocak 2026 08:03
İsviçre frangı son 11 yılın zrivesinde! İsviçre frangı son 11 yılın zrivesinde! 28 Ocak 2026 16:49
Deutsche Bank’a polis baskını! Bankanın hisselerinde düşüş yaşandı Deutsche Bank'a polis baskını! Bankanın hisselerinde düşüş yaşandı 28 Ocak 2026 16:44
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 570 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 7 milyon 570 bin liraya çıktı 28 Ocak 2026 16:37
Almanya’dan ’İki vitesli AB hamlesi: Kritik toplantı bugün Almanya’dan 'İki vitesli AB” hamlesi: Kritik toplantı bugün 28 Ocak 2026 15:20
ABD’de mortgage faizleri yükseldi ABD’de mortgage faizleri yükseldi 28 Ocak 2026 15:07
ASML’den 1700 kişiyi işten çıkarma kararı ASML’den 1700 kişiyi işten çıkarma kararı 28 Ocak 2026 14:52
Almanya’da tüketici güven endeksi yükseldi Almanya'da tüketici güven endeksi yükseldi 28 Ocak 2026 14:47
ABD etkisiyle Avrupa’da doğal gaz fiyatları 40 Euro’nun altına geriledi ABD etkisiyle Avrupa’da doğal gaz fiyatları 40 Euro’nun altına geriledi 28 Ocak 2026 14:23
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.831,0900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13831,09 Yüksek 13831,09
Açılış
43,509 Değişim 0,1084 Son veri saati:
Düşük 43,3927 Yüksek 43,5011
Açılış
51,9655 Değişim 0,3666 Son veri saati:
Düşük 51,7403 Yüksek 52,1069
Açılış
7.245,6940 Değişim 469,304 Son veri saati:
Düşük 7146,73 Yüksek 7616,034
Açılış
153,8533 Değişim 14,5418 Son veri saati:
Düşük 151,0476 Yüksek 165,5894
Açılış
BİST En Aktif Hisseler