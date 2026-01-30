Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi

Japonya'da sanayi üretimi, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerek kasımda başlayan gerilemeyi sürdürdü. Böylece üretimdeki zayıf seyir yılın son ayında da devam etmiş oldu.

Söz konusu düşüş, ekonomistlerin yüzde 0,4'lük daralma beklentisinin altında gerçekleşti. Sanayi üretimi, kasım ayında ise yüzde 2,7 oranında azalmıştı.

Şirketlerin paylaştığı öngörüler, ocak ayında üretimde yüzde 9,3'lük güçlü bir toparlanmaya işaret ederken, şubat ayında yüzde 4,3'lük yeni bir düşüş beklendiğini ortaya koyuyor.