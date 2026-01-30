CANLI BORSA
Brent petrolün varili 68,32 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,32 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2026 09:59

Dün 70,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,54 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 68,32 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,02 dolardan işlem gördü.

ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesi ve ABD'deki aşırı soğuk hava koşullarının neden olduğu arz endişeleriyle dün yaklaşık son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela petrolüne yönelik yaptırımları gevşetmesiyle geriledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela'yı (PDVSA) kapsayan ve Venezuela menşeli petrolün satışı ile taşınmasına izin veren işlemler için yaptırımları kısmen hafifletti.

Venezuela'da ise yabancı şirketlerin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısı" Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği 2026'nın ilk kabine toplantısında, Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açılacağını duyurdu. Trump ayrıca, ABD'nin büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giderek projeleri için yerlerini seçmeye başladıklarını ifade etti.

Bu gelişmeler, arz endişelerinin hafiflemesine yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Fiyatlar, düşüşe rağmen yüksek seviyelerde seyrini sürdürürken, piyasaların odağında ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalesinin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısı yer alıyor.

OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin pazar günü gerçekleştireceği toplantıda petrol üretim seviyelerinde değişiklik beklenmiyor.

Brent petrolde teknik olarak 70 doların direnç, 60,50 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

