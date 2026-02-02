JP Morgan: Altın fiyatları yıl sonunda 6.300 dolara çıkabilir

CANLI BORSA
JP Morgan, merkez bankaları ve yatırımcı talebindeki güçlü seyir nedeniyle altın fiyatlarının yıl sonunda ons başına 6.300 dolara ulaşabileceğini öngördü. Banka, pazar gecesi yayımladığı değerlendirme notunda, orta vadede altına yönelik iyimser görünümün korunduğunu vurguladı.

JP Morgan'ın tahminine göre, küresel ölçekte rezerv çeşitlendirme eğilimi devam ederken, merkez bankaları 2026 yılında yaklaşık 800 ton altın alımı yapacak. Notta, reel varlıkların kağıt varlıklara kıyasla daha güçlü performans gösterdiği mevcut konjonktürde altının yapısal olarak desteklendiği belirtildi.

KISA VADEDE BASKI SÜRÜYOR

Öte yandan, altın fiyatları kısa vadede baskı altında. Spot altın gün içinde 4.402,36 doları test ederken, son işlemlerde cuma kapanışına göre %6,5 düşüşle 4.536,72 dolardan işlem görüyor. Analistler, sert yükselişlerin ardından gelen kar satışları ve dolar tarafındaki toparlanmanın fiyatlar üzerinde kısa vadeli baskı oluşturduğunu belirtiyor.

GÜMÜŞTE TEMKİNLİ DURUŞ

J.P. Morgan, gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise daha ihtiyatlı bir görünüm sergiliyor. Banka, aralık ayı sonundan bu yana 80 dolar civarında dalgalanan gümüş fiyatlarında, ralliyi destekleyen unsurların netliğini kaybettiğine dikkat çekti. Spot gümüş, pazartesi günü %6'yı aşan kayıpla 78,90 dolara geriledi. Gümüş, geçtiğimiz perşembe günü 121,64 dolar ile tarihi zirvesini görmüş, cuma günü ise yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine kadar düşmüştü.

ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSUNDA RİSK

Raporda, merkez bankalarının gümüşte yapısal bir alıcı olmamasının, önümüzdeki dönemde altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesi riskini artırdığı vurgulandı. Buna karşın J.P. Morgan, gümüşte 75–80 dolar bandının güçlü bir taban oluşturduğunu ve mevcut kazanımların tamamen geri verilmesinin düşük ihtimal olarak görüldüğünü kaydetti.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Bugünkü piyasa verilerine göre: 1 gram altın yaklaşık ₺6.800 – ₺6.803 civarında işlem görüyor.

Bugünkü USD/TL kuru ise yaklaşık 43.50 civarında.

JP Morgan'ın yıl sonu altın tahmini ons başına 6.300 USD seviyesine çıkarsa:

1 ONS altın = 31,1035 gram olduğuna göre,

6.300 USD ÷ 31,1035 ≈ 202,6 USD/gram

Bunu bugünkü USD/TRY ≈ 43,5 kuru ile TL'ye çevirdiğimizde:

202,6 × 43,5 ≈ ₺8.800 – ₺8.810 civarı/gram

Sonuç: Ons altın yıl sonunda 6.300 USD olursa, bugünkü döviz kuru seviyeleriyle gram altın yaklaşık 8.800 TL civarına çıkabilir.

