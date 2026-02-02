Şi Cinping’den yuan için küresel para vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin yuanının küresel ölçekte rezerv para konumuna yükselmesi gerektiğini dile getirdi.

Şi, Komünist Parti'nin yayın organı Qiushi dergisinde kaleme aldığı yazıda, Çin'in uluslararası ticaret, yatırım ve döviz piyasalarında yaygın biçimde kullanılan, rezerv para niteliğine sahip "sağlam ve güçlü bir para birimi" oluşturmayı hedeflemesi gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda, etkili para politikaları uygulayabilen güçlü bir merkez bankasının, küresel düzeyde rekabet edebilen finans kuruluşlarının ve uluslararası sermayeyi cezbeden finans merkezlerinin kritik rol oynadığını vurguladı.

Söz konusu değerlendirmeler, küresel piyasalarda belirsizliğin derinleştiği, ABD dolarının değer kaybettiği ve merkez bankalarının rezerv yapılarını yeniden gözden geçirdiği bir dönemde yapıldı.

Öte yandan Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng de daha önce, yuanın çok kutuplu bir uluslararası para sistemi içerisinde diğer para birimleriyle rekabet edebilir bir konuma geleceğini belirtmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla ABD doları küresel rezervlerin yaklaşık yüzde 57'sini oluştururken, euronun payı yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Yuanın küresel rezervler içindeki payı ise yüzde 1,93 düzeyinde yer alıyor.