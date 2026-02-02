Deutsche Bank'tan altın için 6 bin dolar öngörüsü

Deutsche Bankanalisti Micheal Hsueh, 2 Şubat tarihli notunda, merkez bankalarının alımları da dahil olmak üzere altını destekleyen tematik unsurların olumlu kalmaya devam ettiğini ve yatırımcıların altına yönelik gerekçelerinin değişmediğini belirtti. Analiste göre mevcut piyasa koşulları, fiyatlarda kalıcı bir tersine dönüş için uygun görünmüyor ve Çin'in değerli metallere yapılan yatırımlarda öncü rol oynadığı işaretleri sürüyor.

Ancak cuma günü emtia piyasalarında dramatik bir düşüş yaşandı. Gümüş yüzde 26 değer kaybıyla tarihteki en büyük günlük düşüşünü kaydederken, altın son on yılın en kötü günlerinden birini geçirdi ve yaklaşık yüzde 9 geriledi. Bakır fiyatları da ton başına 14.500 doları aşan artışın ardından hızla düştü.

Son dönemde ABD varlıklarının elden çıkarılması ve Çinli yatırımcıların alım dalgası değerli metallerin yükselmesine yol açmıştı. Cuma günkü çöküşün tetikleyicisi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed'in başına ataması haberi oldu. Bu gelişme doları güçlendirirken, yatırımcılar metal fiyatlarındaki aşırı yükselişin ardından bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu düşündü.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Bugünkü Dolar/TL kuru yaklaşık 43,49 civarında kaydedildi.

Bir altın onsunun 6.000 Dolar olması durumunda gram altın fiyatını şöyle hesaplarız:

1 ons altın = 31,1035 gram

6.000 USD ÷ 31,1035 ≈ 192,8 USD/gram

192,8 × 43,49 (USD/TRY) ≈ ≈ 8.380 TL/gram

Sonuç: Ons altın yıl sonunda 6.000 USD olursa, bugünkü döviz kuru seviyeleriyle gram altın yaklaşık 8.300–8.400 TL civarında olur.