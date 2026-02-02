CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Deutsche Bank'tan altın için 6 bin dolar öngörüsü

Deutsche Bank'tan altın için 6 bin dolar öngörüsü

Deutsche Bank, altın fiyat tahminini 6.000 dolar seviyesinde tutmaya devam ediyor. Analistler, düşüşe rağmen merkez bankası alımları ve yatırımcı ilgisinin altını desteklediğini vurguluyor.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2026 10:55

Deutsche Bankanalisti Micheal Hsueh, 2 Şubat tarihli notunda, merkez bankalarının alımları da dahil olmak üzere altını destekleyen tematik unsurların olumlu kalmaya devam ettiğini ve yatırımcıların altına yönelik gerekçelerinin değişmediğini belirtti. Analiste göre mevcut piyasa koşulları, fiyatlarda kalıcı bir tersine dönüş için uygun görünmüyor ve Çin'in değerli metallere yapılan yatırımlarda öncü rol oynadığı işaretleri sürüyor.

Ancak cuma günü emtia piyasalarında dramatik bir düşüş yaşandı. Gümüş yüzde 26 değer kaybıyla tarihteki en büyük günlük düşüşünü kaydederken, altın son on yılın en kötü günlerinden birini geçirdi ve yaklaşık yüzde 9 geriledi. Bakır fiyatları da ton başına 14.500 doları aşan artışın ardından hızla düştü.

Son dönemde ABD varlıklarının elden çıkarılması ve Çinli yatırımcıların alım dalgası değerli metallerin yükselmesine yol açmıştı. Cuma günkü çöküşün tetikleyicisi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed'in başına ataması haberi oldu. Bu gelişme doları güçlendirirken, yatırımcılar metal fiyatlarındaki aşırı yükselişin ardından bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu düşündü.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Bugünkü Dolar/TL kuru yaklaşık 43,49 civarında kaydedildi.

Bir altın onsunun 6.000 Dolar olması durumunda gram altın fiyatını şöyle hesaplarız:

1 ons altın = 31,1035 gram

6.000 USD ÷ 31,1035 ≈ 192,8 USD/gram

192,8 × 43,49 (USD/TRY) ≈ ≈ 8.380 TL/gram

Sonuç: Ons altın yıl sonunda 6.000 USD olursa, bugünkü döviz kuru seviyeleriyle gram altın yaklaşık 8.300–8.400 TL civarında olur.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte büyüdü 30 Ocak 2026 13:33
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 30 Ocak 2026 13:31
Fransız ekonomisi büyümeyi sürdürüyor Fransız ekonomisi büyümeyi sürdürüyor 30 Ocak 2026 12:00
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 30 Ocak 2026 11:58
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 30 Ocak 2026 10:20
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 30 Ocak 2026 10:19
Brent petrolün varili 68,32 dolar Brent petrolün varili 68,32 dolar 30 Ocak 2026 09:59
Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi 30 Ocak 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 30 Ocak 2026 09:31
Piyasalar, Trump’ın Fed başkanı adayına odaklandı Piyasalar, Trump'ın Fed başkanı adayına odaklandı 30 Ocak 2026 09:11
Almanya’nın nüfusu 2020’den bu yana ilk kez geriledi Almanya'nın nüfusu 2020'den bu yana ilk kez geriledi 29 Ocak 2026 14:28
Almanya Başbakanı, Trump’ın gümrük vergileri tehdidine tepki gösterdi Almanya Başbakanı, Trump'ın gümrük vergileri tehdidine tepki gösterdi 29 Ocak 2026 14:06
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.465,8500 Değişim 151,14 Son veri saati:
Düşük 13447,25 Yüksek 13598,39
Açılış
43,5008 Değişim 0,2300 Son veri saati:
Düşük 43,2789 Yüksek 43,5089
Açılış
51,6264 Değişim 0,2080 Son veri saati:
Düşük 51,4955 Yüksek 51,7035
Açılış
6.405,5420 Değişim 674,359 Son veri saati:
Düşük 6159,19 Yüksek 6833,549
Açılış
106,8249 Değişim 23,2618 Son veri saati:
Düşük 99,9413 Yüksek 123,2031
Açılış
BİST En Aktif Hisseler