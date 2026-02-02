Bitcoin’de satış baskısı uyarısı: Düşüş devam edebilir mi?

Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde 75 bin dolar civarında hareket ederken, bazı stratejistler son dönemde görülen satış baskısının henüz sona ermediği uyarısında bulundu. Yatırımcıların "dipten alım" konusunda isteksiz davranması da bu değerlendirmeyi güçlendiriyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan bitcoin, hafta sonunda sert bir gerileme yaşayarak geçen yılın nisan ayından bu yana görülen en düşük seviyelere indi ve art arda dördüncü ayı da düşüşle tamamladı. Bu hareket, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü yaptığı ve Jerome Powell'ın mayısta sona erecek görev süresinin ardından ABD Merkez Bankası başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstereceğini açıklamasıyla aynı döneme denk geldi.

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak ether ve diğer dijital varlıklar da, cuma günü sert kayıplar yaşayan altın, gümüş ve diğer değerli metallerle birlikte geriledi; satışlar pazar akşamı da devam etti.

Bitcoin'in 73 bin dolar civarındaki destek seviyesine yaklaşması üzerine, 10X Research tarafından pazar gecesi yayımlanan analizde, mevcut fon akımlarının piyasa algısında belirgin bir değişime işaret ettiği ifade edildi.

Şirketin stratejistleri, fon hareketleri ve pozisyonlanma verilerinin yatırımcıların henüz dipten alım yapacak şekilde pozisyon almadığını ortaya koyduğunu belirtti.

10X Research verilerine göre, 2025'e zayıf bir başlangıç yapan bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 12'nin üzerinde değer kaybederken, etherdeki düşüş yüzde 23'e ulaştı. Genel kripto para piyasası ise geçen yılki zirvesine kıyasla yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık, yani yaklaşık yüzde 39 oranında bir piyasa değeri erimesi yaşadı.