Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizlikler ile yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu risk iştahı azalırken bölge pay piyasalarında Hindistan hariç negatif seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2026 10:08

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın faiz politikasına ilişkin beklentiler ile bölgedeki makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dünya genelinde farklı bölgelerde devam eden jeopolitik gerilimlere eklenen yeni tarife tehditleri, varlık fiyatlarının yönü üzerindeki etkisini sürdürürken gözler bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, iş gücü piyasasının durumuna ilişkin bilgi verecek.

Öte yandan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ekonomiyi döviz kuru dalgalanmalarına karşı dayanıklı hale getirme sözü verdi. 8 Şubat'ta yapılacak erken seçim öncesi açıklama yapan Başbakan Sanae Takaichi, "İnsanlar şu anda zayıf yenin kötü olduğunu söylüyor ama ihracat sektörleri için bu büyük bir fırsat. Gıda ya da otomobil satışı olsun, ABD tarifeleri olmasına rağmen zayıf yen bir tampon görevi gördü. Bu da bize büyük ölçüde yardımcı oldu." dedi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ocak ayı imalat sanayi PMI 51,5 olurken Çin'de imalat sektörü faaliyetleri ocak ayında beklentilerin bir miktar üzerinde artış kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 52.669 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 azalışla 4.949 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 değer kaybıyla 4.023 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 3,1 düşüşle 26.537 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 81.075 puan seviyesinde bulunuyor.

