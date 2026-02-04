Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve rublenin yabancı para birimleri karşısında güçlenmesinin, ülkenin enerji ihracat gelirlerini olumsuz etkilediği bildirildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir kayıp yaşandığına dikkat çekilirken, söz konusu gelirlerin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,1 azalarak 393 milyar rubleye gerilediği ifade edildi.

Batılı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğal gaz sektörüne yönelik kapsamlı yaptırımlar uyguladığı hatırlatılan açıklamada, Moskova yönetiminin ise enerji ihracatında başta Asya ülkeleri olmak üzere alternatif pazarlardaki payını artırma çabalarını sürdürdüğü kaydedildi.

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ile varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasının 5 Aralık 2022'de yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Bu düzenleme kapsamında, Rus petrolünün belirlenen tavan fiyatın üzerinde üçüncü ülkelere satılması halinde, G7 ve AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin söz konusu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi hizmetleri sunmasının yasaklandığı belirtildi. Bu hizmetlerden yararlanılabilmesi için petrolün tavan fiyatın altında işlem görmesi şartı aranıyor.

Öte yandan, tavan fiyat uygulamasının Temmuz 2025'te 47,6 dolara düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.