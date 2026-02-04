CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocak ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,1 gerileyerek 393 milyar rubleye (yaklaşık 5 milyar dolar) düştüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2026 16:46

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve rublenin yabancı para birimleri karşısında güçlenmesinin, ülkenin enerji ihracat gelirlerini olumsuz etkilediği bildirildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir kayıp yaşandığına dikkat çekilirken, söz konusu gelirlerin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,1 azalarak 393 milyar rubleye gerilediği ifade edildi.

Batılı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğal gaz sektörüne yönelik kapsamlı yaptırımlar uyguladığı hatırlatılan açıklamada, Moskova yönetiminin ise enerji ihracatında başta Asya ülkeleri olmak üzere alternatif pazarlardaki payını artırma çabalarını sürdürdüğü kaydedildi.

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ile varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasının 5 Aralık 2022'de yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Bu düzenleme kapsamında, Rus petrolünün belirlenen tavan fiyatın üzerinde üçüncü ülkelere satılması halinde, G7 ve AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin söz konusu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi hizmetleri sunmasının yasaklandığı belirtildi. Bu hizmetlerden yararlanılabilmesi için petrolün tavan fiyatın altında işlem görmesi şartı aranıyor.

Öte yandan, tavan fiyat uygulamasının Temmuz 2025'te 47,6 dolara düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 03 Şubat 2026 13:36
ECB: Bankalar şirket kredilerinde koşulları sıkılaştırdı ECB: Bankalar şirket kredilerinde koşulları sıkılaştırdı 03 Şubat 2026 12:28
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 03 Şubat 2026 12:06
Fransa’da enflasyon geriledi Fransa’da enflasyon geriledi 03 Şubat 2026 12:04
Altın ocak ayında 12 yılın zirvesine çıktı! Altın ocak ayında 12 yılın zirvesine çıktı! 03 Şubat 2026 11:13
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 03 Şubat 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Şubat 2026 10:09
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 03 Şubat 2026 09:31
ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor 03 Şubat 2026 09:25
Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak 03 Şubat 2026 09:22
Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu 03 Şubat 2026 09:18
Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi 03 Şubat 2026 09:11
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.923,7200 Değişim 163,21 Son veri saati:
Düşük 13834,97 Yüksek 13998,18
Açılış
43,5131 Değişim 0,0365 Son veri saati:
Düşük 43,4785 Yüksek 43,515
Açılış
51,4681 Değişim 0,1552 Son veri saati:
Düşük 51,3931 Yüksek 51,5483
Açılış
7.073,0550 Değişim 255,102 Son veri saati:
Düşük 6868,798 Yüksek 7123,9
Açılış
127,0100 Değişim 10,7620 Son veri saati:
Düşük 116,5541 Yüksek 127,3161
Açılış
BİST En Aktif Hisseler