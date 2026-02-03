ECB: Bankalar şirket kredilerinde koşulları sıkılaştırdı

CANLI BORSA
Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan son ankete göre, bankalar şirketlere kullandırılan kredilerde beklenmedik bir sıkılaştırma uyguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan son ankete göre, bankalar şirketlere kullandırılan kredilerde beklenenden daha sert bir sıkılaştırma uyguladı.

ECB, bu eğilimin temelinde bankaların riskten kaçınma davranışının yattığını belirtiyor. Ankete göre kredi koşullarındaki sıkılaşma, ticaret politikalarındaki değişimlerden etkilenen bazı şirketlerle de ilişkilendiriliyor.

Bankalar, 2026'nın ilk çeyreğinde de şirket kredilerinde koşulları daha da sıkılaştırmayı öngörüyor.

