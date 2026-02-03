CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kazanarak 13.750,54 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2026 13:36

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 129,58 puan ve yüzde 0,95 artışla 13.750,54 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1,58 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,63 ile metal ana sanayi, en fazla düşen ise yüzde 1,19 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden makroekonomik verilerle birlikte pozitif bir seyir izliyor. Yurt içinde de BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla birlikte alıcılı bir seyirde tamamlarken, 13.926,55 puanı görerek rekor tazeledi.

Yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etmişti.

Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncellerken, sepette bu yıl 428 madde ve 972 madde çeşidi dikkate alınacak.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını ve dünya genelindeki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.950 puanın direnç, 13.550 ve 12.450 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Trump duyurdu: ABD için 12 milyar dolarlık ’kritik mineral’ hamlesi Trump duyurdu: ABD için 12 milyar dolarlık 'kritik mineral' hamlesi 03 Şubat 2026 08:47
Citi: BoE perşembe günü faizi sabit tutabilir, nisan indirimi masada! Citi: BoE perşembe günü faizi sabit tutabilir, nisan indirimi masada! 02 Şubat 2026 15:03
Barclays: Euro bölgesi tahvil arzında yavaşlama bekleniyor Barclays: Euro bölgesi tahvil arzında yavaşlama bekleniyor 02 Şubat 2026 14:12
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 02 Şubat 2026 14:02
Almanya’nın gaz rezervleri geriledi Almanya'nın gaz rezervleri geriledi 02 Şubat 2026 12:58
Almanya’da perakende satışlar arttı Almanya'da perakende satışlar arttı 02 Şubat 2026 12:56
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ocakta arttı Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ocakta arttı 02 Şubat 2026 12:23
UBS, altın için yıl sonu beklentilerini yükseltti UBS, altın için yıl sonu beklentilerini yükseltti 02 Şubat 2026 11:17
Borsada kıymetli metal bazlı yatırımlar için yeni karar! Borsada kıymetli metal bazlı yatırımlar için yeni karar! 02 Şubat 2026 11:04
Deutsche Bank’tan altın için 6 bin dolar öngörüsü Deutsche Bank'tan altın için 6 bin dolar öngörüsü 02 Şubat 2026 10:55
JP Morgan: Altın fiyatları yıl sonunda 6.300 dolara çıkabilir JP Morgan: Altın fiyatları yıl sonunda 6.300 dolara çıkabilir 02 Şubat 2026 10:47
Venezuela’dan tarihi adım: ABD’ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı Venezuela’dan tarihi adım: ABD’ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı 02 Şubat 2026 10:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.778,4400 Değişim 265,77 Son veri saati:
Düşük 13660,78 Yüksek 13926,55
Açılış
43,4979 Değişim 0,0711 Son veri saati:
Düşük 43,4342 Yüksek 43,5053
Açılış
51,3168 Değişim 0,2060 Son veri saati:
Düşük 51,2592 Yüksek 51,4652
Açılış
6.874,7540 Değişim 430,082 Son veri saati:
Düşük 6490,525 Yüksek 6920,607
Açılış
120,9830 Değişim 12,6766 Son veri saati:
Düşük 110,4126 Yüksek 123,0892
Açılış
BİST En Aktif Hisseler