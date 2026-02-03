CANLI BORSA
Fransa’da enflasyon geriledi

Fransa’da enflasyon ocak ayında beklentilerin üzerinde gerileme gösterdi.

03 Şubat 2026

Insee verilerine göre, Ocak ayında tüketici fiyatları AB standartlarına göre yıllık bazda sadece %0,4 arttı. Aralık ayındaki %0,7'lik artışın ardından, ekonomistlerin beklediği %0,6'lık yükselişin altında gerçekleşti.

Fiyatlardaki yavaşlamada, imalat ürünleri fiyatlarındaki gerileme ve enerji maliyetlerindeki sert düşüş etkili oldu. Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi %0,3 gerilerken, yıllık artış %0,3 olarak kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, perşembe günü toplanacak. Piyasa beklentisi faizlerin sabit tutulması yönünde olsa da, enflasyonun %2 hedefine ulaşamaması halinde yıl içinde yeni faiz indirimleri gündeme gelebilir.

