CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, bölgede açıklanan verilerin ekonominin iyiye gittiğine işaret etmesi ve siyasi risklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2026 12:06

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 621,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 25.089 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.362 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,6 değer kazanarak 8.228 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kazançla 18.231 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 yükselişle 46.446 puandan işlem görüyor.

ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörülerle küresel piyasalar haftaya negatif başlamıştı.

Yeni işlem gününde ise altın ve gümüş fiyatlarının toparlanması, açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi küresel piyasalarda azalan risk iştahının tekrar yükselmesini sağladı.

Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini açıkladı.

Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmayı ve Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul ettiğini bildirdi.

Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olacağını vurgulayan Trump, bundan memnun olduğunu belirtti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanması nedeniyle veri takviminde gecikmeler yaşanabileceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Barclays: Euro bölgesi tahvil arzında yavaşlama bekleniyor Barclays: Euro bölgesi tahvil arzında yavaşlama bekleniyor 02 Şubat 2026 14:12
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 02 Şubat 2026 14:02
Almanya’nın gaz rezervleri geriledi Almanya'nın gaz rezervleri geriledi 02 Şubat 2026 12:58
Almanya’da perakende satışlar arttı Almanya'da perakende satışlar arttı 02 Şubat 2026 12:56
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ocakta arttı Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ocakta arttı 02 Şubat 2026 12:23
UBS, altın için yıl sonu beklentilerini yükseltti UBS, altın için yıl sonu beklentilerini yükseltti 02 Şubat 2026 11:17
Borsada kıymetli metal bazlı yatırımlar için yeni karar! Borsada kıymetli metal bazlı yatırımlar için yeni karar! 02 Şubat 2026 11:04
Deutsche Bank’tan altın için 6 bin dolar öngörüsü Deutsche Bank'tan altın için 6 bin dolar öngörüsü 02 Şubat 2026 10:55
JP Morgan: Altın fiyatları yıl sonunda 6.300 dolara çıkabilir JP Morgan: Altın fiyatları yıl sonunda 6.300 dolara çıkabilir 02 Şubat 2026 10:47
Venezuela’dan tarihi adım: ABD’ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı Venezuela’dan tarihi adım: ABD’ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı 02 Şubat 2026 10:40
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 02 Şubat 2026 10:08
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 02 Şubat 2026 10:04
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.856,3200 Değişim 265,77 Son veri saati:
Düşük 13660,78 Yüksek 13926,55
Açılış
43,4959 Değişim 0,0711 Son veri saati:
Düşük 43,4342 Yüksek 43,5053
Açılış
51,4033 Değişim 0,2060 Son veri saati:
Düşük 51,2592 Yüksek 51,4652
Açılış
6.895,3770 Değişim 430,082 Son veri saati:
Düşük 6490,525 Yüksek 6920,607
Açılış
122,6832 Değişim 12,6368 Son veri saati:
Düşük 110,4126 Yüksek 123,0494
Açılış
BİST En Aktif Hisseler