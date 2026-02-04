Sterlin, BOE faiz kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesinde!

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yaklaşan faiz kararı öncesinde euro karşısında son beş ayın en yüksek seviyeleri yakınında işlem görüyor. Son dönemde yayımlanan ekonomik veriler, Birleşik Krallık ekonomisinde toparlanmanın güç kazandığına işaret ederken, bu tablo yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini ileri bir tarihe ertelemesine neden oldu.

MUFG stratejisti Lee Hardman, yayımladığı değerlendirmede, "Faiz oranlarını daha fazla düşürmek için kısa vadede güçlü bir tetikleyici bulunmuyor. Bu nedenle BoE yılın başında temkinli bir duruş sergileyecektir" ifadelerini kullandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, İngiltere'de olası bir faiz indiriminin Temmuz ayından önce gündeme gelmediğini gösteriyor.