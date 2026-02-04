CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 507 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 507 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2026 16:48

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 50 bin lira, en yüksek 7 milyon 580 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,2 artışla 7 milyon 507 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 345 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 24 milyar 386 milyon 31 bin 793,82 lira, işlem miktarı ise 3 bin 372,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 25 milyar 79 milyon 547 bin 671,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.345.000,00 5.200,00
En Düşük 7.050.000,00 4.984,00
En Yüksek 7.580.000,00 5.456,00
Kapanış 7.507.000,00 5.010,00
Ağırlıklı Ortalama 7.255.331,26 5.161,01
Toplam İşlem Hacmi (TL) 24.386.031.793,82
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.372,06
Toplam İşlem Adedi 178

İlginizi Çekebilir
ECB: Bankalar şirket kredilerinde koşulları sıkılaştırdı ECB: Bankalar şirket kredilerinde koşulları sıkılaştırdı 03 Şubat 2026 12:28
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 03 Şubat 2026 12:06
Fransa’da enflasyon geriledi Fransa’da enflasyon geriledi 03 Şubat 2026 12:04
Altın ocak ayında 12 yılın zirvesine çıktı! Altın ocak ayında 12 yılın zirvesine çıktı! 03 Şubat 2026 11:13
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 03 Şubat 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Şubat 2026 10:09
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 03 Şubat 2026 09:31
ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor 03 Şubat 2026 09:25
Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak 03 Şubat 2026 09:22
Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu 03 Şubat 2026 09:18
Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi 03 Şubat 2026 09:11
Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı 03 Şubat 2026 09:05
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.920,3200 Değişim 163,21 Son veri saati:
Düşük 13834,97 Yüksek 13998,18
Açılış
43,5136 Değişim 0,0365 Son veri saati:
Düşük 43,4785 Yüksek 43,515
Açılış
51,4575 Değişim 0,1552 Son veri saati:
Düşük 51,3931 Yüksek 51,5483
Açılış
7.071,6700 Değişim 255,102 Son veri saati:
Düşük 6868,798 Yüksek 7123,9
Açılış
127,0520 Değişim 10,7620 Son veri saati:
Düşük 116,5541 Yüksek 127,3161
Açılış
BİST En Aktif Hisseler