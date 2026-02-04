CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 seviyesine geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2026 15:24

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi. Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ocakta yıllık bazda yüzde 1,7 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ocakta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 4,1 geriledi.

Enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa Merkez Bankasının Avro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

