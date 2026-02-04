BofA: Altın ve gümüşte dalgalanma sürecek

Hafta başındaki keskin düşüşün ardından dün toparlanma sinyali veren altın ve gümüş, bugün de yükseliş eğilimini sürdürdü. Sabah saatlerinde spot altın yüzde 2,9 artışla 5.084 dolara çıkarak seansın zirvesini gördü. Gram altın ise yüzde 2,91 yükselerek 7.111 TL seviyesine ulaştı.

Spot gümüş fiyatı da yüzde 3,1 artışla 88,19 dolar civarında işlem görüyor. Dolar endeksindeki yeniden zayıflama, dolar bazında fiyatlanan altına olan yatırımcı talebini artırdı. Ayrıca Fed başkanlığı için Kevin Warsh'ın aday gösterilmesi, piyasada olası bir faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

Piyasaların odağında ise ABD bütçesinin imzalanması ve cuma günü açıklanacak istihdam verileri yer alıyor. Bu veriler, Fed'in faiz politikası açısından kritik öneme sahip.

Bank of America (BofA), altın ve gümüşte yaşanan sert düşüşe rağmen fiyat dalgalanmalarının süreceğini belirtti. Bankanın değerlendirmesine göre altın, 2008 küresel finans krizinden bu yana en yüksek oynaklık dönemlerinden birini yaşıyor. BofA EMEA Emtia Ticareti Başkanı Niklas Westermark, yüksek volatilite ortamının devam edeceğini ancak yeni bir spekülasyon balonu oluşmadıkça son günlerdeki kadar sert hareketlerin tekrarlanmayacağını ifade etti.

Öte yandan Goldman Sachs da altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde risk dengesinin net biçimde yukarı yönlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

