Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde

MUFG Bank stratejisti Lee Hardman, yatırımcıların Başbakan Sanae Takaichi'nin pazar günü yapılacak erken seçimlerde siyasi gücünü artıracağına yönelik beklentilerinin, yen üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Asahi gazetesinin son anketine göre, Takaichi liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nin alt mecliste çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, Takaichi'nin genişlemeci ekonomi politikalarını sürdürmek için daha güçlü bir yetkiye sahip olacağı ve bunun yen üzerinde spekülatif satışları yeniden canlandırabileceği değerlendiriliyor.

Hardman, dolar/yen paritesinin 160 seviyesine yaklaşması durumunda Japon yetkililerin doğrudan