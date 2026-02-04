CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde

Yen, dolar karşısında son iki haftanın en zayıf seviyesinde

Japon yeni, ABD doları karşısında gerileyerek yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerine indi.

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2026 15:36

MUFG Bank stratejisti Lee Hardman, yatırımcıların Başbakan Sanae Takaichi'nin pazar günü yapılacak erken seçimlerde siyasi gücünü artıracağına yönelik beklentilerinin, yen üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Asahi gazetesinin son anketine göre, Takaichi liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nin alt mecliste çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, Takaichi'nin genişlemeci ekonomi politikalarını sürdürmek için daha güçlü bir yetkiye sahip olacağı ve bunun yen üzerinde spekülatif satışları yeniden canlandırabileceği değerlendiriliyor.

Hardman, dolar/yen paritesinin 160 seviyesine yaklaşması durumunda Japon yetkililerin doğrudan

İlginizi Çekebilir
Altın ocak ayında 12 yılın zirvesine çıktı! Altın ocak ayında 12 yılın zirvesine çıktı! 03 Şubat 2026 11:13
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 03 Şubat 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Şubat 2026 10:09
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 03 Şubat 2026 09:31
ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor ABD-İran gerilimiyle 70 doları aşan petrol düşüş seyrini sürdürüyor 03 Şubat 2026 09:25
Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak 03 Şubat 2026 09:22
Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu 03 Şubat 2026 09:18
Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi 03 Şubat 2026 09:11
Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı 03 Şubat 2026 09:05
Küresel tahvil ihraçları 1 trilyon dolara ulaştı Küresel tahvil ihraçları 1 trilyon dolara ulaştı 03 Şubat 2026 09:05
Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı 03 Şubat 2026 09:01
Fed: Bankalar bu yıl kredi talebinin artmasını bekliyor Fed: Bankalar bu yıl kredi talebinin artmasını bekliyor 03 Şubat 2026 08:54
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.915,4100 Değişim 163,21 Son veri saati:
Düşük 13834,97 Yüksek 13998,18
Açılış
43,5113 Değişim 0,0365 Son veri saati:
Düşük 43,4785 Yüksek 43,515
Açılış
51,4708 Değişim 0,1552 Son veri saati:
Düşük 51,3931 Yüksek 51,5483
Açılış
7.053,3710 Değişim 255,102 Son veri saati:
Düşük 6868,798 Yüksek 7123,9
Açılış
125,7061 Değişim 10,5302 Son veri saati:
Düşük 116,5541 Yüksek 127,0843
Açılış
BİST En Aktif Hisseler