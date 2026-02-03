CANLI BORSA
Çin’de emtia piyasalarına sıkılaşma

Çin, emtia piyasalarındaki risk yönetimini güçlendirmeye hazırlanıyor. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE), başta gümüş olmak üzere bazı vadeli işlem kontratlarında fiyat hareketi sınırlarını ve teminat (marjin) oranlarını artırma kararı aldı. Söz konusu düzenlemeler, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü kapanış uzlaşmasının ardından geçerli olacak.

SHFE'nin 2026/53 numaralı duyurusuna göre, borsada işlem gören gümüş vadeli işlem kontratlarında günlük fiyat hareket sınırı %19'a yükseltildi. Bununla birlikte, korunma (hedging) amaçlı pozisyonlar için teminat oranı %20'ye, diğer tüm pozisyonlar için ise %21'e çıkarıldı. Borsa, risk kontrol düzenlemeleri kapsamında olağanüstü piyasa koşullarının ortaya çıkması durumunda bu oranların yeniden düzenlenebileceğini vurguladı.

Buna ek olarak SHFE, fuel oil başta olmak üzere bazı diğer vadeli işlem sözleşmelerinde de fiyat limitleri ve teminat yükümlülüklerinde değişikliğe gideceğini bildirdi. Söz konusu düzenlemelerin, 5 Şubat 2026 tarihli kapanış uzlaşmasından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Bu kararın, son dönemde artan fiyat dalgalanmalarına karşı önleyici bir adım olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası (GFEX) da benzer bir uygulamaya giderek, platin ve paladyum vadeli işlem kontratlarında fiyat limitleri ile teminat oranlarının 5 Şubat 2026 kapanışı itibarıyla yeniden belirleneceğini açıkladı.

