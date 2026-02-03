CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 7 milyon 345 bin liraya çıktı

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 345 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 345 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2026 16:53

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 800 bin lira, en yüksek 7 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,9 artışla 7 milyon 345 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 135 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 22 milyar 565 milyon 219 bin 186,43 lira, işlem miktarı ise 3 bin 153,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 24 milyar 470 milyon 129 bin 562,59 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.135.000,00 5.059,00
En Düşük 6.800.000,00 4.859,50
En Yüksek 7.360.000,00 5.248,65
Kapanış 7.345.000,00 5.200,00
Ağırlıklı Ortalama 7.124.626,57 5.135,85
Toplam İşlem Hacmi (TL) 22.565.219.186,43
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.153,69
Toplam İşlem Adedi 223

İlginizi Çekebilir
Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak Moody’s: ABD’nin tarife indirimi Hindistan ihracatını hızlandıracak 03 Şubat 2026 09:22
Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu Bakır fiyatları düşüşlerin ardından destek buldu 03 Şubat 2026 09:18
Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi Piyasalarda risk iştahı yeniden yükseldi 03 Şubat 2026 09:11
Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı Elon Musk’tan uzayda yapay zekâ hamlesi: SpaceX, 250 milyar dolara xAI’ı bünyesine kattı 03 Şubat 2026 09:05
Küresel tahvil ihraçları 1 trilyon dolara ulaştı Küresel tahvil ihraçları 1 trilyon dolara ulaştı 03 Şubat 2026 09:05
Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı Bitcoin’de satış dalgası: Likidasyonlar milyar dolara dayandı 03 Şubat 2026 09:01
Fed: Bankalar bu yıl kredi talebinin artmasını bekliyor Fed: Bankalar bu yıl kredi talebinin artmasını bekliyor 03 Şubat 2026 08:54
Avustralya Merkez Bankası’ndan enflasyona karşı faiz artışı Avustralya Merkez Bankası’ndan enflasyona karşı faiz artışı 03 Şubat 2026 08:52
Morgan Stanley: Warsh yönetimindeki Fed tahvil piyasalarında oynaklığı artırabilir Morgan Stanley: Warsh yönetimindeki Fed tahvil piyasalarında oynaklığı artırabilir 03 Şubat 2026 08:50
Trump duyurdu: ABD için 12 milyar dolarlık ’kritik mineral’ hamlesi Trump duyurdu: ABD için 12 milyar dolarlık 'kritik mineral' hamlesi 03 Şubat 2026 08:47
Citi: BoE perşembe günü faizi sabit tutabilir, nisan indirimi masada! Citi: BoE perşembe günü faizi sabit tutabilir, nisan indirimi masada! 02 Şubat 2026 15:03
Barclays: Euro bölgesi tahvil arzında yavaşlama bekleniyor Barclays: Euro bölgesi tahvil arzında yavaşlama bekleniyor 02 Şubat 2026 14:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.857,7200 Değişim 265,77 Son veri saati:
Düşük 13660,78 Yüksek 13926,55
Açılış
43,4971 Değişim 0,0711 Son veri saati:
Düşük 43,4342 Yüksek 43,5053
Açılış
51,3574 Değişim 0,2060 Son veri saati:
Düşük 51,2592 Yüksek 51,4652
Açılış
6.897,8790 Değişim 430,082 Son veri saati:
Düşük 6490,525 Yüksek 6920,607
Açılış
123,7931 Değişim 13,9124 Son veri saati:
Düşük 110,4126 Yüksek 124,325
Açılış
BİST En Aktif Hisseler