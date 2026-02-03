Altının kilogram fiyatı 7 milyon 345 bin liraya çıktı

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 800 bin lira, en yüksek 7 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,9 artışla 7 milyon 345 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 135 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 22 milyar 565 milyon 219 bin 186,43 lira, işlem miktarı ise 3 bin 153,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 24 milyar 470 milyon 129 bin 562,59 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: