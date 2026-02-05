Fed’in güveni sarsılıyor

CANLI BORSA
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığının, halkın kuruma olan güvenine dayandığını belirtti. Ancak enflasyonun kontrolden çıkması ve gelirler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Fed, bu güveni kaybetti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığının halkın güvenine dayandığını ancak enflasyonun kontrolden çıkması ve gelirleri olumsuz etkilemesi nedeniyle bu güvenin sarsıldığını söyledi.

Bessent, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin (FSOC) yıllık raporunu sunarken, Küba'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle protesto edildi. Konuşmasında, Başkan Trump'ın "Wall Street ve Main Street'in birlikte büyüdüğü paralel refah" hedefini hatırlatarak, büyümeyi destekleyen politikaları izlediklerini vurguladı.

Bessent, geçmişte yapılan refleks düzenlemeleri eleştirerek, Biden döneminde düzenleyicilerin güvenlik yerine itibar ve iklim risklerine odaklandığını ve bunun 2023'te banka iflaslarına yol açtığını savundu. FSOC'un sistemik riskleri tespit etmesi ve özel sektörü bu riskleri azaltmaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Fed'in bağımsızlığına inanmakla birlikte hesap verebilirliğin de önemli olduğunu söyleyen Bessent, tarifelerin enflasyona yol açmadığını ve ekonomik büyümenin güçlü olduğunu ifade etti. Deregülasyonun, Amerikan küçük işletmeleri, tüketiciler ve ev sahibi olmak isteyenler için faydalı olacak şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

BİST En Aktif Hisseler