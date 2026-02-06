Almanya’nın sanayi üretimi 2025’te geriledi

Almanya'da 2025 yılında sanayi üretimi, enerji ve inşaat sektörleri hariç yüzde 1,3 gerilerken, inşaat sektörü yüzde 1,7 küçüldü. Buna karşılık enerji üretimi yüzde 1,6 arttı.

Enerji ve inşaat hariç sanayideki düşüş, ağırlıklı olarak otomotiv endüstrisinde (yüzde 1,7 azalış), makine ve teçhizat imalatında (yüzde 2,6 azalış) ve enerji yoğun sanayi kollarındaki üretim gerilemesinden kaynaklandı. Takvime göre düzeltilmiş verilere göre, enerji yoğun sanayi kolları 2025'te 2021'e kıyasla yüzde 17,8 azalma kaydetti.

Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1,9 düşerek üç aylık artış serisini sonlandırdı. Destatis'in verilerine göre kasımda revize edilen yüzde 0,2'lik artışın ardından gelen bu gerileme, ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 0,2'lik sınırlı düşüşün üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda üretim yüzde 0,6 azaldı.

Düşüşün başlıca nedeni otomotiv sektörü oldu; Aralık'ta otomobil üretimi aylık bazda yüzde 8,9, makine ve ekipman imalatı yüzde 6,8, bakım ve montaj faaliyetleri ise yüzde 17,6 geriledi. Buna karşın metal ürünleri imalatı yüzde 3,2 ve diğer ulaşım araçları üretimi (uçak, gemi, tren, askeri araçlar) yüzde 10,5 arttı. İnşaat sektörü de yüzde 3,0 büyüme kaydetti.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi aylık bazda yüzde 3,0 düşerken, sermaye malları üretimi yüzde 5,3, ara mallar üretimi yüzde 1,2 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 0,5 arttı. Enerji üretimi ise yüzde 1,8 geriledi.