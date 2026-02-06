İngiltere konut fiyatlarında 14 ayın en hızlı artışı

CANLI BORSA
İngiltere’nin önde gelen ipotek sağlayıcılarından Halifax’ın verilerine göre, İşçi Partisi hükümetinin bütçe açıklamasının ardından Ocak ayında konut fiyatları toparlandı. Bu durum, konut talebinin yeniden canlandığına işaret ediyor.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2026 10:56

Halifax, İngiltere'de ortalama konut fiyatının yüzde 0,7 artışla 300.077 sterline (407.000 dolar) yükseldiğini ve yeni bir rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Bu artış, bir önceki ay kaydedilen yüzde 0,6'lık düşüşü fazlasıyla telafi etti. Artış, üst üste iki aylık gerilemenin ardından gerçekleşti ve Kasım 2024'ten bu yana en hızlı yükselişi temsil ediyor.

Veriler, emlak piyasasının zorlu geçen 2025 yılının ardından toparlanma sinyalleri verdiğine işaret ediyor. Yüksek işlem maliyetleri, geçen yıl potansiyel alıcıların piyasaya girmesini sınırlamıştı.

