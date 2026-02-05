CANLI BORSA
Almanya'da "yasa dışı fiyatlandırma uygulamaları" nedeniyle Amazon'a 59 milyon avro ceza verildi.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2026 14:37

Almanya Federal Kartel Dairesinden (Bundeskartellamt) yapılan açıklamada, Amazon'un kendi platformundaki üçüncü taraf satıcıların fiyatlarını şeffaf olmayan mekanizmalarla baskıladığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'daki çevrim içi satışların yaklaşık yüzde 60'ını elinde bulunduran Amazon'un, üçüncü taraf satıcıların fiyatlarını "yüksek" bulduğunda ürünleri platformdan kaldırdığı veya görünürlüğünü kısıtladığı aktarıldı.

Bağımsız satıcıların tekliflerine fiyat sınırlaması getirilmesi nedeniyle Amazon'a 59 milyon avro ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, Amazon'un fiyat sınırlama yetkisinin, fahiş fiyat durumları hariç olmak üzere kısıtlandığı bildirildi.

"AMAZON PAZAR GÜCÜNÜ KÖTÜYE KULLANAMAZ"

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Amazon'un kendi platformunda satıcılarla doğrudan rakip olduğunu hatırlatarak, "Amazon, rakiplerinin fiyatlarını manipüle ederek pazar gücünü kötüye kullanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Amazon'un üçüncü taraf satıcıların fiyatlarını şeffaf olmayan mekanizmalarla baskıladığını belirten Mundt, satıcıların fiyatları "yüksek" bulunduğunda ürünlerin görünürlüğünün kasıtlı olarak düşürüldüğünü ve bu durumun serbest rekabeti engellediğini vurguladı.

YENİ YETKİYLE KESİLEN İLK CEZA

Amazon, çok sayıda ürünü doğrudan satmakla kalmayıp "Amazon Marketplace" ile diğer perakendeciler için bir satış platformu da sunuyor.

Almanya Federal Kartel Dairesi, ABD'li şirketin burada istatistiksel modeller kullanarak üçüncü taraf teklifleri için "dinamik ve değişken fiyat tavanları" hesapladığını açıkladı. Bu tavanlar aşıldığında, ürünlerin öne çıkan alışveriş alanından kaldırıldığı veya platformdan tamamen çıkarıldığı bildirildi.

Dairenin 2023'te yasallaşan yeni yetkisini ilk kez kullanması dikkati çekti. Öte yandan, 59 milyon avroluk tutar, kurumun Amazon'a kestiği ilk finansal ceza oldu.

AMAZON KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEK

Amazon'dan yapılan açıklamada ise söz konusu suçlamalar reddedildi.

Amazon Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Rocco Brauniger, kararın Avrupa Birliği (AB) rekabet standartlarıyla çeliştiğini ve tüketicilerin aleyhine olduğunu savunarak, kararı temyize götüreceklerini bildirdi.

Brauniger, Amazon'un artık "mağazada rekabetçi olmayan, hatta istismarcı fiyatları ilan etmekle yükümlü olması halinde bunun kötü bir alışveriş deneyimine yol açacağını" iddia etti.

