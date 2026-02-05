CANLI BORSA
Tether 2025’te rekor büyüme ve güçlü finansal performans gösterdi

Tether, 2025’te net kârını 10 milyar doların üzerine taşıdı ve USDT ihraçlarını rekor seviyelere çıkardı. Toplam rezervler 193 milyar doları aşarken, ABD Hazine tahvili maruziyeti tarihî zirvelere ulaştı. CEO Paolo Ardoino, güçlü risk yönetimi ve stratejik varlık dağılımıyla USDT’nin küresel ölçekte güvenilirliğini koruduğunu vurguladı.

Tether, bağımsız denetim firması BDO tarafından hazırlanan 2025 yılı 4. çeyrek tasdik raporunu yayımladı. Rapora göre, Tether'in Finansal Rakamlar ve Rezervler Raporu (FFRR) doğru bulunurken, 31 Aralık 2025 itibarıyla USDT'yi destekleyen varlıklara ilişkin detaylı ve şeffaf bir tablo sunuldu.

2025'te net kârını 10 milyar doların üzerine taşıyan Tether, rezerv fazlasını 6,3 milyar dolara çıkardı. Dolaşımdaki USDT miktarı 186 milyar doları aşarken, toplam rezervler 193 milyar dolara ulaştı. Yıl boyunca yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni USDT ihraç edildi ve gelişmekte olan pazarlarda özellikle ödemeler ve dijital varlık ticaretinde talep artışıyla 30 milyar dolarlık ihraç gerçekleşti.

ABD Hazine tahvillerine yatırım stratejisiyle yüksek likidite ve düşük risk sağlayan Tether'in doğrudan Hazine tahvili varlıkları 122 milyar doları aşarken, toplam Hazine maruziyeti 141 milyar dolara ulaştı. Bu büyüklük, Tether'i ABD devlet borcunun en büyük sahiplerinden biri hâline getirdi.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, USDT'nin küresel dolar talebindeki artışı karşılamada, özellikle finansal sistemlerin sınırlı erişime sahip olduğu bölgelerde büyüdüğünü vurguladı. Ardoino, güçlü risk yönetimi ve stratejik varlık dağılımıyla USDT'nin güvenilirliğinin sağlandığını belirtti.

2025'in sonunda Tether, USDT ihraçları, rezerv fazlası ve tarihi Hazine tahvili maruziyetiyle, dijital dolar ekosisteminde küresel ölçekte en sağlam bilançolardan birine sahip olarak 2026'ya girdi.

